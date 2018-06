Perdió ovarios, útero y dedos por complicación de anticonceptivo DIU

(NOTICIAS YA).- Tanai Smith de 25 años, no esperaba tener efectos secundarios severos, cuando visitó a su doctor para que le insertara un dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo. Sin embargo, ahora dice que su fe en Dios la ha ayudado a recuperarse.

LEE: ¿Essure o cirugía? Estos son los riesgos de cada anticonceptivo

El dispositivo de plástico en forma de “T”, es uno de los métodos más efectivos y de bajo mantenimiento que puede funcionar entre 3 y 6 años.

Smith de Baltimore, Maryland, no tuvo complicaciones durante tres años hasta que acudió a un chequeo en noviembre del 2017.

Su ginecólogo no pudo encontrar el dispositivo por lo que la mandó a realizarse dos ultrasonidos donde tampoco se mostraba el DIU. Hasta que una radiografía reveló que el DIU en una rara instancia, se había deslizado desde su útero hacia su estómago.

Fue entonces que Smith recibió la noticia de que tendría que someterse a una cirugía para retirarle el dispositivo. Ella afirma que cuando despertó del procedimiento el 13 de diciembre, notó que la cortaron varias veces y le dijeron que el DIU se rompió en pedazos y viajo hasta su hígado. Fue dada de alta pero tuvo que regresar durante la noche por un sangrado interno.

“Después de la cirugía, le informaron a mi madre que cuando me abrieron mis ovarios eran negros y que me tenían que hacer una histerectomía, una cirugía para remover todo o parte del útero. Después sufrí un shock séptico que me provocó estar en cuidados intensivos durante unas semanas”.