VIDEO: Joven Dreamer muere tras larga batalla contra el cáncer

Una joven "dreamer" falleció luego de que sus riñones dejaran de funcionar el lunes en Las Vegas.

Dayana Sosa, quien esperaba ayudar a muchos chicos pasando por una situación similar a la de ella, ya que había vencido al cáncer en dos ocasiones, ya no resistió y pasó a mejor vida a comienzos de esta semana.

Sus padres hablaron en exclusiva para Noticias Univision Nevada sobre el estado de salud previo al fallecimiento y dijeron que ya no orinaba, estaba hospitalizada en condición crítica, ya tenía muy bajas sus defensas, sus glóbulos no eran suficientes y su hígado estaba hinchado, entre otras consecuencias corporales.

Sin embargo, ellos también aclararon que Dayana estaba preparada para este momento, ya que su estado empeoraba con correr del tiempo. Ellos están agradecidos con Dios por tener la fortaleza para llevar a cabo este proceso, ya que han pasado por muchas ocasiones de dolor y sufrimiento junto a su hija Dayana.

La familia Sosa no cuenta con los gastos fúnebres para su hija y piden el apoyo de la comunidad. Si deseas ayudar, visita la página de Go Fund Me aquí. Se llevará a cabo su funeral el 14 de junio al 2727 de Civic Center Drive, entre Evans Avenue y Ferguson Avenue, en North Las Vegas.