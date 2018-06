Actividades de recordación del 2do. aniversario de la tragedia de Pulse

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Orlando conmemora el segundo aniversario de los caídos en a discoteca Pulse el pasado 12 de junio del 2016.

A continuación te presentamos varias actividades que se llevarán a cabo durante el día en el centro de Orlando.

1. Ringing of the Bells 12:00 p.m.

First United Methodist Church—142 E. Jackson Street

La iglesia tocará 49 campanazos en honor a los 49 ángeles. Varias iglesias alrededor del mundo también tocarán las campanas.

2. Annual Remembrance Ceremony—A Public Community Gathering 7:00 p.m.

Pulse Memorial –1912 S. Orange Avenue

OnePULSE Foundation llevará a cabo una ceremonia pública para honrar la memoria de los 49 ángeles, sobrevivientes y el equipo de manejo de emergencias en el monumento realizado en Pulse. En el mismo estará presente Buddy Dyer, alcalde de Orlando; Teresa Jacobs, alcaldesa del condado Orange; además de la presencia de la comunidad. Para detalles del estacionamiento puede acceder a http://www.onepulsefoundation.org.

Exhibiciones y recordatorios

1. Acts of Love and Kindness from One Orlando Alliance – 12 de junio

En las redes sociales puedes compartir tu historia con el #ActLoveGive.

2. Prayer Ribbons Exhibition del 11 al 17 de junio

Orlando City Hall Plaza – 400 S. Orange Ave

La comunidad de Provincetown vuelve a traer las cintas de oraciones como parte de la solidaridad y amor a los sobrevivientes de Pulse, las familias de víctimas y toda la comunidad de Orlando. Esta exhibición co0ntará con 49 cintas con los nombres de las víctimas.

3. Public Gallery Display—Another Year Passes: Orlando after the Pulse Nightclub Massacre – Abierta hasta el 14 de octubre

The Orange County History Center—62 E. Central Boulevard

Entrada gratis solo la semana del 10 al 16 de junio. Los horarios son de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

4. Sea to Sea Flag and Art Exhibit – Todo el día del 12 de junio

Orange County Administration Office – 400 E. South St

Se exhibirá una pequeña exhibición en el atrio del primero piso. La bandera del arcoiris fue realizada por Gilbert Baker en el 1978, la cual significa la aceptación, entendimiento, educación, solidaridad e inclusión.

5. Colonialtown Labyrinth – abierto desde el amanecer hasta el atardecer

820 N. Ferncreek Avenue

Caminos para sanar y meditar. La comunidad incluyó los nombres de los 49 ángeles.

6. Inspiration Orlando United – Mural

801 East Washington Street / Exterior east wall of the historic Burton’s Bar and Grille

Los artistas Michael Pilato y Yuriy Karabash junto con el cofundador Chimene Hurst realizaron este mural en memoria de los caídos el pasado 12 de junio del 2016.

