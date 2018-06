Arrestan a 18 por linchamiento; se basaron en chismes de WhatsApp

(NOTICIAS YA).- Al menos 18 personas en la región de Assam en India han sido detenidas en conexión con el linchamiento de dos jóvenes, señalados en redes sociales y WhatsApp como traficantes de niños.

De acuerdo con Al Jazeera, Abhijit Nath y Nilotpal Das fueron asesinados el sábado pasado por un grupo de alrededor de 200 personas en una aldea del distrito Karbi Anglong.

Las víctimas, un empresario de 30 años y un músico de 29, respectivamente, son las más recientes en una preocupante tendencia de linchamientos en zonas rurales, inspirados por rumores sin corroborar que circulan por internet.

“Hemos tomado medidas estrictas contra los culpables y arrestado a 18 individuos. También hemos arrestado a algunas personas involucradas con la difusión de rumores en redes sociales”, indicó Kuladhar Saikia, director general de la Policía de Assam.

Las imágenes del ataque fueron difundidas por internet; en ellas, aparecía Das rogando: “no me maten. Por favor no me golpeen. Soy de Assam. Por favor, déjenme ir”. Ambas víctimas habían ido de paseo a la aldea de Panjuri Kachari, pero fueron perseguidos y agredidos bajo sospecha de ser secuestradores.

“Había el rumor de que unos secuestradores de niños entraron a la aldea. Esto fue compartido en WhatsApp y Facebook. El mensaje también decía que uno de los secuestradores tenía cabello largo. Los jóvenes fueron detenidos y les preguntaron a dónde iban. Pero antes, unos residentes llegaron y comenzaron a maltratarlos”, dijo una mujer de Panjuri Kachari, quien pidió no ser identificada.

La policía ha pedido a los distritos mantener una vigilancia cercana sobre las redes sociales y los rumores que en ellas circulan.

“Exhorto a todos a mantener la paz y la armonía social y no ser presa de rumores. No vamos a perdonar a nadie y el castigo más estricto será dado a los culpables”, publicó en Twitter el ministro de Assam, Sarbananda Sonowal.

Por otra parte, el gobierno de dicha localidad constituyó una unidad especial para cibermonitoreo con el fin de prevenir los intentos de difundir rumores y causar disturbios.

El más reciente incidente ha causado indignación en el país. Miles de personas acudieron a las calles de Guwahati para demandar justicia ante el creciente número de linchamientos.

Más de 10 casos de este tipo se han registrado en diferentes regiones de India en los últimos dos años. En mayo, por ejemplo, dos jóvenes fueron linchados en el distrito de Nagaon, también en Assam, bajo sospecha de robar ganado.

“Desde que el gobierno en turno ha estado callado respecto a este problema, el linchamiento de multitudes es la nueva normalidad en India”, expresó la activista Tinat Atifa Masood.