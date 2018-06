Habló de la serie de Luis Miguel durante el debate a la gubernatura

(NOTICIAS YA).- La serie biográfica de Luis Miguel ha logrado un gran éxito en México al grado es tema de conversación o referencia obligada en interacciones coloquiales, profesionales y hasta en los debates políticos, tal y como pasó en Puebla. Durante el debate a gobernador de Puebla, la candidata del Partido Acción Nacional Marta Erika Alonso no se resistió a hacer referencia a la polémica serie de Netflix.

Martha respondía a los cuestionamientos y señalamientos de su contrincante Miguel Barbosa del partido Morena, cuando la emoción no pudo con ella y contestó que más que parecerse a su tocayo Luis Miguel, se parecía a Luisito Rey, padre del cantante y villano de la serie.

“Usted con sus descalificaciones no me descalifica a mí, nuevamente se lo digo, descalifica a todas las mujeres poblanas. Y qué lástima, déjeme decirle que no haga honor a su nombre Luis Miguel, usted más bien me suena a Luisito Rey y yo, yo no soy la incondicional, soy una mujer poblana que no se va a dejar”, expuso en el debate Martha Erika Alonso.

La serie de Luis Miguel ha sido tema de conversación hasta para el presidente Enrique Peña Nieto que a finales de mayo hizo un enlace por Instagram contestando pocas preguntas de los seguidores en redes sociales. Una de las preguntas que le hicieron al mandatario mexicano era sobre ¿quién consideraba que es el hombre más odiado en México? A lo que contestó que era Luisito Rey.

LEE: Le dicen “suegro” a Peña Nieto y sus respuestas te harán reír

Luis Rey, es un cantante español. Su identidad oficial es Luis Gallego Sánchez que nació en junio de 1945 y falleció de neumonía en diciembre de 1992. Luis Miguel se separó de la custodia de su padre en 1988 al cumplir la mayoría de edad y ser víctima de explotación laboral como suministro de medicamentos para mejorar el rendimiento en el canto durante conciertos y la contratación de mujeres para relaciones sexuales así como el consumo de estupefacientes.