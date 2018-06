VIDEO: Arrestan a 1 luego de presentar documentos falsos en el DMV

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 71 fue arrestado luego de presentar documentos falsos al querer solicitar su identificación en el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) en Reno, Nevada.

Este hombre fue identificado como Eugene Davis proveniente de Santa Clara, California.

Davis ingresó al DMV ubicado en la ciudad de Reno con un acta de nacimiento y un número de seguro social que no le pertenecían con el propósito de sacar una identificación. Al presentar una identidad falsa, detectives comenzaron una investigación y descubrieron que este sujeto está a la espera de un juicio por cargos de lascivia con un menor en California y dieron con su verdadera identidad. Su arresto se dio por hecho inmediatamente en las instalaciones del DMV.

A Davis le dieron cargos por falsificación de documentos e intento de obtener una identificación de Nevada utilizando los mismos recursos.

Davis fue fichado en el Centro de Detención del Condado Washoe y será extraditado a California para cumplir con los cargos otorgados.

Un portavoz del DMV le aclaró a Noticias Univision Nevada de que la gente no debe tener miedo en presentar sus documentos, siempre y cuando estos no sean fraudulentos, ya que después de la ley establecida, inmigrantes pueden obtener una licencia de manejo. También aclaró que el departamento no comparte información personal con ICE.