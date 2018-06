Viral: ¿Hocico de animal o montaje?

(NOTICIAS YA).- Nuevamente una fotografía se hace viral en las redes donde esta vez muestra una sopa, pero no cualquier sopa, esta vez se logra ver dentro de la imagen lo que parece ser la nariz de un animal. El platillo fue servido supuestamente en Tennessee, pero las investigaciones dieron otro resultado.

Robert McCulley, publicó el jueves pasado un post con la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, bajo la publicación “Don’t get the wonton soup from Hunan in Millington Tennessee you never know what you’re going to get” que en español significa “no ordenes la sopa de wonton en Hunan de Millington, Tennessee, nunca sabes lo que vas a obtener”.

Reacciones sobre la imagen

La fotografía, compartida más de 600 veces, fue detenidamente analizada por miles de personas, ya que las sopas wonton son diferentes, incluso hubo quien fue a un restaurante de comida china a comprar una de las sopas, tomó una fotografía y la comparó para mostrar las diferencias.

Aparte del análisis detallado de la foto, muchos se dirigieron al internet para encontrar el restaurante que mencionan en el post original. Hunan, ubicado en Tennessee pero se esclareció que dicho restaurante no existe.

Las redes no perdonan nada por lo que muchos lograron descubrir que la foto, al parecer, no es reciente. Otro usuario de la red social Reddit publicó la imagen hace aproximadamente un año, al igual que fue publicada en un par de blogs.

Muchos debatieron de qué tipo de animal se trata la supuesta nariz, entre los comentarios unos dicen que se trata de un canguro, otros de un perro y los que también dicen que se trata de un montaje.

¿Qué es realmente una sopa wonton?

Wonton o wantán, es una sopa muy popular en la gastronomía china, la cual consta de una especie de ravioli chino, normalmente relleno de carne picada de cerdo o de camarones, que se puede consumir como aperitivo hervido o frito y se sirven en sopa como el plato fuerte del almuerzo o cena.

Historia de wonton o wantán

En China estradición comer wonton en el undécimo mes del calendario lunar, periodo que coincide con el solsticio de invierno y comienza aproximadamente el 22 de diciembre y dura doce días, publica The Yuanfang.

Expertos de Asia dicen que el wonton y el cosmos tienen conexión pero es un misterio que incluso los ancianos tienen bien guardado, por lo que te recomiendan que si te gusta, la disfrutes al máximo.