Cómo descubrir y potencias el talento de tus hijos

(NOTICIAS YA).-Es importante identificar el talento de tus hijo para poder potencializarlo, dicen especialistas.

¿Tus padres te apoyaron en tus actvidades favoritas? Apoyar a tu hijo, le eseña que es capaz de lograr todos sus sueños.

Citando a la revista Padres e Hijos, estos son algunos buenos consejos para descubrir cuál es el talento de tu hijo:

1. Identifica sus intereses

Cuando tu hijo tiene ratos libres, ¿qué actividad hace para quitarse el aburrimiento?

2. Escuela

Las calificaciones te podrían ayudar a identificar el perfil de tu hijo. Pues aquellas materias donde se destaca con buenas notas, es seguramente la que más le agrada.

Y contrario a lo que se cree, no se recomienda castigar por aquellas donde no le va tan bien; sino potenciarlo con su favorita y ayudarlo con el resto.

3. Desarrolla su talento

Ya que creas haber identificado lo que más le gusta a tu pequeño, podrías potenciar ese talento con actividades donde pueda desarrollarlo. Ya sea danza, arte, matemáticas, música, cocina u otro; lo importante es que practique con profesionales.

4. Más niños

Si aún no has logrado identificar su mayor talento, explorando acompañado de otros niños de su edad, conseguirá la seguridad y confianza necesarias para desarrollarlo.

Convivir lo hará a trabajar en equipo y aprender de la sana competencia antes de dedicarse de lleno a desarrollar su talento.

5. Nada es a fuerza

Encontrar la clase adecuada no es tarea fácil, pues habrá días que tu hijo no querrá asistir porque está; o quizás se ha dado cuenta que no es en realidad lo que quiere y hay que seguir buscando.

6. Aplaude sus logros

Desarrollar un talento no es tan fácil como suena, aunque vaya lento te convendría alentarlo a seguir. Valora su esfuerzo y haz que él lo note.

De acuerdo al diario El Universal, Mónica Mójica, psicóloga de profesión, asegura que apoyar a los niños para que hagan deporte es fundamental: “Les da las herramientas de valoración personal, planificación y costancia, les enseña sobre normas de la vida, sobre la reflexión personal y la comunicación. El deporte educa, por eso es necesario para los menores”