El nivel de inteligencia de la humanidad está disminuyendo, científicos

Científicos europeos prueban que la inteligencia de la humanidad está disminuyendo, así lo afirma un nuevo estudio publicado este lunes en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés)

El coeficiente intelectual (CI) no solo se ha estancado en las últimas décadas, sino que ha mermado, aseguran.

Para dicho estudio, investigadores noruegos analizaron pruebas de CI de alrededor de 730.000 jóvenes entre 1970 y 2009.

De acuerdo a la publicación de RT, al decir de estos científicos los resultados de las pruebas, aplicadas solo a jóvenes noruegos, demuestran que se ha originado una disminución en el nivel de inteligencia en un promedio de 7 puntos por generación.

Citando a la fuente, estas son algunas de las razones:

1. Las alteraciones en el medioambiente

2. Cambio en el estilo de vida de las personas

Los resultados del nuevo estudio, contrastan con un alza continua del CI que sucedida durante la primera mitad del siglo XX a nivel global, llamada “efecto Flynn.”

Según diversas teorías, este efecto pudo deberse a una mejora sustancial de factores, tales como:

1. La nutrición

2. La salud

3. La educación

Las conclusiones y datos de las pruebas CI en jóvenes noruegos, parecen ser refrendados por otra investigación.

Una investigación en Reino Unido, independiente, arrojó resultados similares al estudio. Estos científicos, examinaron el CI de los británicos y determinaron que también ha disminuido entre 2,5 y 4,3 puntos desde 1945.

Cómo fomentar la inteligencia desde la infancia

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts dicen que la forma en la que le hablas a tu hijo influye en su inteligencia y lenguaje.

Según a los especialistas no se trata solo de hablarle, sino de interactuar con el niño.

Y cuando hay intercambio de palabras, es decir, una conversación, es cuando se logra una verdadera interacción social.

De acuerdo al sitio web Salud 180, el estudio revela que, incluir a los niños en una conversación les trae beneficios:

• Aumenta su desarrollo cerebral

• Acrecienta sus habilidades del lenguaje

• Practiquen la comprensión

• Se dan a conocer mejor

“Tener una conversación permite que los niños practiquen la comprensión de lo que la otra persona intenta decir y cómo responder de manera apropiada; lo cual es muy diferente a simplemente tener que escuchar”, concluyen los investigadores.