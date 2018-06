Estudiantes exigen localización de Diana Laura Gómez Piggeonout

(NOTICIAS YA).- La desaparición de Diana Laura Gómez Piggeonout a conmocionado a la comunidad estudiantil y padres de familia de la preparatoria Lázaro Cárdenas, en Tijuana, quienes exigen a las autoridades agilizar la investigación para dar con su paradero.

Este martes, un contingente de casi 5 mil personas, entre estudiantes, maestros, directivos y padres de familia, salió a las calles la mañana del martes con pancartas en mano para exigir respuestas ante la desaparición de la joven.

La joven de 15 años fue vista por última vez la tarde del viernes 8 de junio en las inmediaciones de la misma preparatoria a la que asiste.

El subprocurador de Investigaciones Especiales en el caso informó que testigos y familiares confirmaron que la joven salió de su casa con dos mochilas, una de las cuales llevaba artículos personales que usualmente no cargaba.

LEE: Encuentran a miles de niños desaparecidos con reconocimiento facial

Sin embargo, los padres de Diana reiteraron en entrevista que el haber escapado sin avisar a sus familiares no es algo que la menor hubiera hecho y no coincide con su comportamiento. La joven hasta el momento no ha tenido comunicación con ningún familiar o amigo.

“Mi exigencia es que por favor regrese sana y salva. La extrañamos muchísimo y la queremos; queremos que vuelva a nuestro salón y verla todos los días como siempre”, comentó la estudiante Melisa Salazar.

La manifestación convocada por la comunidad estudiantil partió del centro escolar Aguacaliente con dirección a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

LEE: ONU presiona a México para encontrar a los desaparecidos en la frontera

La PGJE activo desde el lunes una alert Amber en Baja California, además de comunicarse con autoridades en Estados Unidos, debido a casos recientes en los que otras menores desaparecidas han sido localizadas al otro lado de la frontera.

La estudiante de segundo semestre fue descrita con cabello color castaño, lacio y largo, tiene ojos color cafés oscuros, mide 1.70 metros y pesa 60 kilogramos. Vestía falda escolar azul, sudadera azul marino y tenis Converse de color rosa.

Cualquier información relacionada con el paradero de la víctima puede comunicarse a los números de emergencia 911 y 089, en todo el estado; en Tijuana al número telefónico (664) 900 7430, o al número nacional sin costo de Alerta Amber 01 800-0085400.