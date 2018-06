Madre deja morir a su hija discapacitada sin comida y en suciedad

(NOTICIAS YA).- Una madre de Wisconsin dejó morir a su hija discapacitada sola, sin comida y en su propia suciedad, luego de dejarla en su habitación por varios días sin supervisarla, ahora que es acusada de negligencia infantil admite no recordar cuando fue la última vez que la limpió o alimentó.

Brianna Gussert, de 13 años, no podía caminar, hablar o cuidarse por sí misma, y sufrió una “muerte lenta”, destacó este lunes ante un tribunal Melinda Tempelis, fiscal del distrito del condado de Outagamie.

“Esta pobre niña luchó y sufrió enormemente porque su madre no la controló en absoluto”, dijo Tempelis.

Nicole Gussert, de 37 años, dejó sola a la niña durante varios días en el fin de semana del Día de los Caídos de 2017, hasta que finalmente murió sola en su habitación. Sin embargo, la mujer no alertó a las autoridades.

El cuerpo de Brianna fue descubierto por un agente de la policía el 29 de mayo durante un control de asistencia social.

El agente describió la habitación de la niña con un olor a “comida podrida, desechos humanos y muerte”, según detalla la denuncia penal.

La piel debajo del pañal de Brianna ya había comenzado a descomponerse cuando el cuerpo fue encontrado.

La madre admitió durante la investigación que no recordaba que no sabía cuándo había alimentado a su hija por última vez, le había cambiado el pañal o la había bañado, detalla el New York Post.

La fiscal del caso describió la casa como no apta para ser habitada debido a las deplorables e insalubres condiciones.

La investigación ha determinado que la niña murió aproximadamente el 24 de mayo, cinco días antes de ser encontrada, y una autopsia reveló que la causa principal de la muerte fue por sepsis, una infección en la sangre.

Nicole Gussert enfrenta tres cargos de posesión con la intención de administrar anfetaminas, además de negligencia infantil. Ella permanece detenida con una fianza de 300 mil dólares y se presentará en una audiencia preliminar el próximo 19 de junio.

La madre podría ser sentenciada a 25 años en prisión de ser declarada culpable del cargo de negligencia infantil. Los cargos por drogas tienen una penalidad máxima de 12 años y medio, detalla el portal neoyorquino.

Brianna nació con el síndrome de Wolf-Hirschhorn, según su padre, Greg Gussert, quien dijo que ella vivía con su madre porque tenía más espacio.

La afección que tenía la niña causa crecimiento y desarrollo retrasados, discapacidad intelectual y convulsiones, según la Biblioteca Nacional de Medicina.