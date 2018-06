VIDEO: Tu idioma suena asqueroso, dice una mujer a estilista

(NOTICIAS YA).- “Tu suenas asqueroso, tu idioma suena asqueroso. En realidad suena como si hubieras nacido de un maldito cangrejo ermitaño”, es lo que le dijo una mujer a en Florida a la manicurista Karen Vi en el Bali Nail Spa. Los reclamos constantes que demoraron más de 3 minutos provocaron que otra mujer en el salón de belleza que grabó el incidente.

El video dura más de 3 minutos, en el que la clienta agresiva reclama que ella no puede entender otro idioma en el que su manicurista habla y le exige que se comunique en el idioma acorde al país en el que está. La mujer de Florida fue insistente, agresiva y grosera al dirigirse con la manicurista asiática que en paz respondió sumisa a cada cuestionamiento y reclamo.

“Es grotesco, quiero que cuando venga a un tratamiento de uñas se hable en inglés para poder entender de lo que se está hablando”, reclamaba la clienta a Karen que respondía “Muy bien. Es todo. Muchas gracias, acepto su recomendación”.

Durante el reclamo racista, Robin Roether grabó el incidente y no se pudo contener para defender a Karen, entró a la discusión con la clienta racista. “Debo decir que creo que estás siendo muy desagradable”, dijo la mujer mientras grababa. “No me importa si no quieres venir aquí. No me importan tus comentarios, eres muy desagradable. No me vas a llamar maldito cangrejo. Salte de aquí”, insistió.

Luego de casi 7 minutos de dos videos, la cámara se pone en negro y el audio sigue registrándose el reclamo garbado el pasado viernes 8 de junio en Lutz.

En Estados Unidos se permite hablar cualquier idioma y legalmente no hay una restricción u obligación de exclusividad de comunicarse en inglés considerando que es una nación con orígenes migrantes. Lo que sí se pide es que los trámites oficiales sean en inglés por cuestiones de evitar complicaciones en interpretaciones y que la ley se pueda aplicar en aras de impartición de justicia. Lo que se ve en el video es un capricho infundado por estereotipos raciales.