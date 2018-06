Oficiales fronterizos son bajados de un bus por mujer afroamericana

(NOTICIAS YA).- Unos oficiales de Patrulla Fronteriza pararon un autobús cuando atravesó el límite entre California y Nevada el seis de junio. El conductor avisó a los pasajeros que prepararan sus documentos para mostrarlos a los oficiales, pero una mujer con ascendencia afroamericana intervino y aseguró que no tenían que enseñar nada. Cuando ella recitó la ley los oficiales se bajaron del autobús.

Tiana Smalls, la mujer que les gritó a los agentes de migración, publicó todo lo ocurrido ese día, pues muchas personas se lo agradecieron.

Smalls publicó lo siguiente:

“Bien, les cuento: esto es un poco largo, pero por favor lee.

Se trata de mi experiencia anoche con estos *#$%/* agentes de la Patrulla Fronteriza.

Me monté al autobús de Greyhound desde Bakersfield a Las Vegas para visitar a la familia, cuando llegamos a la línea estatal de California – Nevada, como siempre, hay un puesto de control. (Antes solía ser para que autoridades se aseguraran que no llevaras frutas debido a un control de salubridad por especies invasoras de moscas dentro de la fruta).

De todos modos, el conductor del autobús hace un anuncio: “estamos siendo abordados por la Patrulla Fronteriza. Por favor, esté preparado para mostrar su documentación, previa petición “.

Espera, ¿qué carajo?, así que me preparé para actuar como una idiota.

Me puse de pie y dije en voz alta: esto es una violación de sus derechos de la Cuarta Enmienda.

No tienes que hacerlo *#$%/* ¡esto es illegal!.

No estamos a menos de 100 millas de una frontera internacional, así que no tienen autoridad para pedirle nada. ¡Dile que se jodan!

Y, ya que mi español apesta, “google traslate” me dijo cómo decir eso en español y lo repetí.

Esto es una violación de los derechos de su cuarta enmienda. ¡No tienes que mostrarles nada!

¡Esto es illegal! No lo hagas y no tengas miedo. Están equivocados, y no dejaremos pasar esto, cuando me di cuenta que la dama a mi lado no hablaba inglés, parecía aterrorizada, por lo que le aseguré que estaría ahí en todo el camino.

Los agentes anunciaron que necesitaban los documentos de todos.

Me pongo de pie y grito: “no te voy a enseñar *#$%/*!

¡No voy a conducir este autobús, así que no tienes derecho a pedir nada!

Y el resto de ustedes no tienen que mostrar nada, tampoco.

¡Esto es acoso y perfiles raciales! No les muestren nada!

No estamos a menos de 100 millas de una frontera así que no tienen derecho legal o jurisdicción aquí!

Los agentes empezaron a sentirse molestos, porque pueden ver que estoy dispuesto a actuar como una completa necia.

Uno de ellos dijo: “ bien, podemos ver que eres un ciudadano por culpa de tu sucia boca “.

Y luego dijeron ” adelante ” al conductor del autobús y se fueron.

El punto es: estos oficiales de patrulla de fronteras actúan como lo hacen porque esperan que la gente tenga miedo de ellos y simplemente no debe ser así.

La señora a mi lado no hablaba inglés, pero era una mujer muy amable, parecía aterrada cuando abordaron.

Sentí que era mi deber defenderla.

No vivimos en la Alemania nazi. No se debe pedir a nadie que presente “papeles” para viajes interestatales.

Yo la defendí, y me defendí. No tenemos que tomar esta *#$%/*!

Lo que esos oficiales hicieron está mal y completamente ilegal. Todo lo que se llevó era una mujer negra y ruidosa para hacerles saber que no estamos con *#$%/*! ¡Al carajo!. Publicó Tiana Smalls.

42 mil personas han compartido el mensaje de la mujer considerada como un héroe, tiene más de siete mil agradecimientos y 44 mil me gusta, además de ser lo más comentado positivamente en la comunidad y organizaciones proinmigrantes.

Conoce tus derechos, ¿cuál es la Cuarta Enmienda?

La Cuarta Enmienda protege a las personas en los Estados Unidos de pesquisas y aprehensiones arbitrarias.

La enmienda declara lo siguiente: el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra registros y detenciones arbitrarias, será inviolable y no deben exigirse garantías, sino por una causa probable, apoyada en un juramento o afirmación y describiendo particularmente el lugar que deba ser registrado y la persona o las cosas que deben confiscarse.