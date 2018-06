Restaurantero de San Diego enfrenta demanda por acosar a empleadas

(NOTICIAS YA).- El propietario de los establecimientos Tapioca Exprees en Chula Vista y National City enfrenta una demanda por acusaciones de haber acosado sexualmente a dos empleadas hasta el punto en el que tuvieron que renunciar a sus puestos.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo presentará la demanda contra la cadena de comida rápida américo-taiwanesa que se especializa en te, café y una variedad de jugos frutales y aperitivos.

La comisión señala que el propietario, Eduardo Rivera, envolvió sus brazos alrededor de las dos mujeres en repetidas ocasiones y realizaba comentarios inapropiados sobre sus cuerpos.

Algunas de las presuntas víctimas decidieron abandonar sus trabajos debido al “creciente acoso sexual”, según un comunicado de prensa de la Comisión que no identificó al empresario acusado.

La comisión presentó la demanda ante una corte de distrito en San Diego contra la empresa Tapioca Express Inc, y dos compañías relacionadas, Edeleen Inc. y Erivera Enterprise, luego de intentar llegar a un acuerdo que no se logro a través de un proceso de conciliación.

La demanda señala a los acusados de no prevenir y corregir el presunto hostigamiento hacia las empleadas ni darle seguimiento a numerosas quejas.

El proceso legal busca conseguir compensación monetaria por daños a las mujeres que supuestamente fueron sujetas al comportamiento del dueño además de que exige que se tomen medidas para prevenir y corregir dicha discriminación.

“El acoso sexual sigue siendo un problema persistente que requiere que todos los empleadores puedan garantizar la rendición de cuentas, la capacitación y el liderazgo para promover una un lugar de trabajo libre de acoso”, mencionó Anna Park, abogada regional de la oficina de EEOC, en Los Ángeles.

Según el portal de la compañía, Tapioca Express se especializa en té con leche y otros aperitivos populares de Asia. Tienen establecimientos en California, Nevada y Washington.