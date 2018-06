VIDEO: Curiosidad la deja con la cabeza atrapada en tubo de escape

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de Minnesota quedó con la cabeza atrapada en un enorme tubo de escape luego de que la incitara a entrar ahí su insaciable curiosidad, que se desató en medio de una borrachera en un festival de música country.

Kaitlyn Strom, de 19 años, pasó de disfrutar del Festival de Música de Winstock junto a sus amigos a quedar con la cabeza atascada en el tubo de escape de una camioneta la tarde del pasado viernes.

Un breve video que se ha hecho viral en redes sociales muestra a la joven siendo rescatada por bomberos.

“¿Cuánto alcohol se necesita para meter la cabeza en una punta de escape?”, preguntó la persona que compartió el video en redes sociales y destacó que tendría que escuchar la historia de la chica.

VIDEO: Policías golpean en la cabeza a joven al detenerla en la playa

Kaitlyn más tarde publicó una fotografía confirmando que ella era la chica del video y como prueba cargaba el pedazo del tubo de escape donde se atoró.

“Nos estábamos divirtiendo todos y vi este gran tubo de escape y pensé: ‘Oye, mi cabeza probablemente podría encajar en eso’”, dijo la joven, según detalla el Daily Mail.

A la joven se le hizo fácil intentar meter su cabeza y lo logró, pero el tubo de escape se volvió una trampa y ya no la dejó salir.

Al menos durante 45 minutos permaneció atascada, mientras los equipos de rescate luchaban por liberarla.

Finalmente, los bomberos tuvieron que utilizar una sierra eléctrica para cortar el tubo y poder liberarla. Cuando volvió a ponerse de pie con su cabeza libre, la joven fue sometida a un chequeo médico.

LEE: Adolescente de 15 años mata a dos hombres mientras aprendía a conducir

La joven se mostró agradecida y un poco avergonzada, pues entre los testigos también estaba el dueño de la camioneta, a quien ella no conocía antes del incidente.

“Recuerdo haber despegado mi cabeza, y solo lo miré y me disculpé, y me dijo: ‘No, estoy contento de que estés bien. No te preocupes por eso’”, detalló la joven destacando que no tuvo que pagar por ninguna reparación del daño.

VIDEO: Adolescente sufre síndrome mortal causado por ejercicio excesivo

Sin embargo, si deberá presentarse antes las autoridades por consumir bebidas alcohólicas siendo menor de edad, informó al Oficina del Alguacil de Condado de McLeod.