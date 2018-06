VIDEO: Hombre aprende a maquillar a su esposa porque perderá la vista

(NOTICIAS YA).- La tierna historia de amor de una pareja irlandesa ha conmovido a las redes sociales.

De acuerdo con Daily Mail, Des Monahan, de 84 años, acaba de aprender a maquillar para poder embellecer a su esposa Mona, de 83, quien podría perder la vista muy pronto.

La visión de la originaria de Waterford ha ido deteriorándose poco a poco y eventualmente no podrá ver nada. Su marido no quiere que ella deje de lucir y sentirse bien, aunque pronto ya no pueda mirarse en el espejo.

“La visión de Mona se ha ido deteriorando y no podrá maquillarse en el futuro, así que pensé que mientras más rápido aprenda yo, mejor”, expresó.

Ambos han asistido a clases de maquillaje en la tienda local Debenhams desde octubre pasado. Ahora, Des sabe hacer un maquillaje completo, incluyendo labial, rubor y delineador.

“Des usa delineadores y labiales que yo no podría utilizar. Ahora batallo para ver los diferentes colores y sombras pero gracias a Des sé que mi maquillaje siempre lucirá perfecto”, expresó Mona.

La aliada de los Monahan en este proyecto es la maquillista Rosie O’Driscoll, de 43 años, a quien conocieron en la tienda. Tras verla trabajar por un corto tiempo, Des le dijo “eso es fácil, yo puedo hacerlo”.

“Después de pedirle a Rosie que la maquillara (a Mona), tomé las brochas y le pregunté cómo hacerlo. Rosie ha sido una gran amiga para nosotros y la visitamos diariamente para verla y seguir aprendiendo. Todo comenzó en octubre pasado, pero ahora tengo tanta confianza en el uso de maquillaje que incluso podría impartir mi propia clase”, aseguró Monahan.

“Son una pareja tan encantadora y a Des le ha encantado aprender cómo ayudar a Mona. Era obvio que Mona estaba perdiendo la visión y él quería ayudarla de cualquier forma posible. Sé que maquillarse cada mañana ayuda a mucha gente a sentir confianza (en sí mismos) y disfrutar”, dijo la maquillista.

O’Driscoll ha entablado una amistad con la pareja e incluso ha ido a su casa a tomar el té.

“Estoy emocionada de que Des ya tenga la confianza de comenzar a probar nuevos estilos. Cuando iniciamos, no tenía idea de qué brocha usar para cada parte de la cara pero ahora es un experto. Reímos mucho cuando vienen (a la tienda) pero somos amigos afuera también”, expresó.

“La historia de Des y Mona demuestra que, sin importar la edad o el género, siempre hay nuevas habilidades por aprender”, concluyó.