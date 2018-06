VIDEO: La empujó hasta casa cuando su silla de ruedas eléctrica falló

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Georgia se ha vuelto el héroe del internet después de protagonizar un video donde ayuda a una mujer discapacitada cuya silla de ruedas eléctrica se descompuso.

De acuerdo con Yahoo Lifestyle, Bilal Quintyne había salido a correr una mañana junto a un amigo, cuando vio a la mujer sin poder moverse al costado de una vialidad principal.

El motor de su silla de ruedas se había descompuesto, y una de las llantas se había atorado entre la calle y la banqueta.

“Ella preguntó si yo podía llamarle a alguien para ayudarla y yo le dije: ‘estoy en forma. ¿Dónde está su casa? Yo la llevaré’”, dijo el originario de Smyrna.

El joven de 24 años se quitó la camisa para poder soportar el calor, que ese día llegó a los 90 grados Fahrenheit (más de 32 centígrados) y comenzó a empujar a la mujer hasta su casa.

El video del recorrido fu compartido por el amigo del también boxeador amateur y ha sido todo un éxito en las redes sociales. “El plan de Dios. El trabajo de Dios. Su batería se acabó y ella no sabía cómo iba a regresar a casa. Dios me bendijo con un cuerpo capaz, así que nosotros la empujamos a casa. Una milla o no, yo no me iría hasta que ella estuviese en casa. Punto”, escribió Quintyne junto al video.

El joven dijo que no habló mucho con la mujer a lo largo del camino, pero agregó que sí le preguntó a dónde iba cuando surgió el problema.

“Cuando supe que iba al supermercado, ofrecí ir a comprar comida por ella, pero no me lo permitió. Ella estaba llorando, muy agradecida, y dijo que muchas personas habían pasado por ahí sin detenerse a ayudar”, expresó.

“(Solo) hice mi trabajo como hombre. Hay tanto odio en el mundo y no cuesta nada amar a alguien. Mi única meta al compartir esto es restaurar los valores que hemos perdido como personas”, agregó.

Bilal, quien es padre de un niño de cuatro años y una niña de seis, asegura que no quedó tan cansado tras su buena obra y después de dejar a la mujer en casa, se fue al gimnasio.