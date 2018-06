Guatemaltecos llegan al puente Sante Fe en busca de refugio

(NOTICIAS YA).- Una madre y su hijo, dos menores no acompañados de 16 y 5 años, así como otra mujer embarazada con un hijo arribaron hasta el puente Santa Fe para buscar asilo político tras permanecer varios días en ciudad Juárez.

Una de las mujeres se presentó con un letrero en sus manos pidiendo una nueva oportunidad.

“Ella venia por miedo y le pregunte cuantos días tiene ahí y me dijo que ya tenía 4 días y me dijo que un día durmió en el puente.” Aseguró Rubén García, director de casa anunciación.

Tras esperar cerca de 45 minutos las 6 personas fueron admitidas a los Estados Unidos para iniciar su proceso, dos familias más con 6 menores de edad fueron regresadas a México por falta de espacio.

“Las dos familias de Guerrero y Zacatecas me dijeron ya tengo cuatro noches aquí y cuatro días que he querido presentarme y no me dejan presentarme.” Señaló García.