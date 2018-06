Actriz porno graba video erótico en Centro Histórico

(NOTICIAS YA).- Mía Marín, actriz pornográfica se viraliza tras grabar un video en un monumento de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Centro Histórico forma parte del video donde Yajayra Guadalupe, de 23 años, conocida por no traer ropa en la parte inferior del cuerpo, decide hacerse tocamientos.

El incidente ocurrió el viernes por la noche en el monumento JRZ. Las imágenes recorrieron los teléfonos de cientos de personas hasta llegar a las autoridades quienes mencionan que no se puede arrestar y añaden que es imposible tener seguridad en el lugar las 24 horas del día.

Esto de acuerdo a Radio Formula quien habló con la Secretaria, “lamentablemente no se tiene la fuerza para contar con un agente apostado en cada esquina”.

Después se dio a conocer que la mujer y otras dos personas fueron arrestadas momentos más tarde en Calle Ranchito y Paseo Triunfo. El problema fue que al ser interceptados, los intentaron revisar y no se dejaron. Los tres arrestados fueron trasladados a la cárcel con cargos de insulto a la autoridad. Por este incidente, la multa es de 50 salarios o 36 horas de arresto.

Otra situación similar ocurrió en España, donde una pareja de actores porno realizó una filmación. Las imágenes que tienen una duración de 13 minutos les generaron problemas por ser una zona no autorizada.

El video tiene más de 140 mil reproducciones y los mismos cibernautas dijeron que pagarán la multa que ronda los 600 Euros, es decir unos 717 dólares. El filme que tiene contenido sexual fue dado a conocer por una cuenta popular que es conocida por compartir grabaciones de pornografía.

De acuerdo a las autoridades de España la multa corresponde a que no tenían autorización de filmar nada dentro del Peñón, y aunque las imágenes no son tan fuertes en la zona llegan menores de edad junto a sus padres. Pese a la sanción, los actores no han bajado las imágenes de sus redes, aunque han quitado lo más candente.

La película protagonizada por los actores de cine para adultos Alexa y Joel se llama “El polvo rápido en el Peñón de Calpe” y ahora es una de las más reproducidas en la web.

