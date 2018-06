Joven aparece vivo en medio de su funeral

(NOTICIAS YA).-Una comunidad quedó perpleja y después feliz, luego de que un joven a quien habían pronunciado muerto y a quien velaban, apareciera en medio del funeral como si nada, vivo y coleando, en Paraguay.

Juan Ramón Alfonzo Penayo, de 20 años, había sido declarado muerto por autoridades de Amambay, Paraguay, luego de que su familia identificara que el cuerpo calcinado que se había encontrado el viernes era de él.

VIDEO: En pleno funeral descubren que “el muerto” estaba vivo

La familia llevaba días sin saber de Juan Ramón y temían lo peor. El cuerpo, irreconocible por las quemaduras, fue identificado gracias al calzado, la ropa y un anillo que llevaba que, según ellos, era el mismo que Juan llevaba luego de que su hermana se lo regalara.

El sábado prepararon todo para el encuentro fúnebre al que asistieron familiares y amigos, mismo que se celebraría el domingo.

El Ministerio Público emitió el acta oficial de defunción, y así, el viernes 15 de junio, Juan Ramón Alfonzo Penayo fue declarado finado. Demasiado joven.

Lo que la familia no sabía era que Juan Ramón estaba muy vivo y se encontraba en Brasil, país donde le habían ofrecido un empleo impromptu al que acudió sin, mala mente, dar aviso a ninguno de sus familiares.

Confiado en las maravillas de la tecnología, Juan Ramón pensaba avisar a sus familiares sobre su paradero a través de la telecomunicación. No obstante, el servicio y la recepción telefónica se complicó en Ponta Porã, municipio del estado de Mato Grosso del Sur junto a la actual frontera con Paraguay.

Después de concluir con sus labores, Juan Ramón, feliz ignorante del escándalo y dolor que su repentina y no anunciada ausencia provocaría a su familia, volvió a casa el domingo por la tarde, justo cuando lo velaban y lloraban por su muerte.

“Yo me fui a trabajar a un frigorífico del lado brasileño, mi celular no tenía señal y por eso no me pude comunicar a tiempo con mi familia”, dijo Juan Ramón para Crónica.