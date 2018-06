VIDEO: Muere hombre tras caer de una cascada al posar para una foto

(NOTICIAS YA).- Un hombre en India murió luego que cayó de una cascada tras intentar tener un mejor ángulo para una foto.

Ramjan Usman Kagji de 35 años y residente de la comunidad de Ghatprabha comenzó a escalar por el acantilado de las famosas cascadas de Gokak, famoso punto turístico en el distrito de Belagavi en el estado de Karnataka.

LEE: Pareja cae de un muro y muere al intentar tomarse selfie en Portugal

De acuerdo con el Daily Mail, Kagji descendió por el acantilado luego que sus amigos le dijeran que se moviera para que tuviera un mejor ángulo.

No obstante, informes indican que el hombre junto con sus amigos estaban borrachos en el lugar el sábado por la tarde y habían estado haciendo acrobacias cerca del borde de la cascada, a pesar que se les alertó sobre el peligro.

VIDEO: Por irse tomando selfie, dejan caer a bebé de escalera y muere

Testigos de la escena dijeron que escucharon a los amigos decirle a Kagji para que se moviera para tomarle una foto de un mejor ángulo y tras la caída estaban lamentando haberle dicho esto.

Autoridades locales indicaron que han estado buscando el cuerpo del hombre, pero que no han dado con el mismo. Agregaron que el cuerpo de agua es muy profundo y que no pueden confirmar si estaba bajo la influencia del alcohol hasta que no se practique una autopsia.

LEE: Hombre alemán muere por intentar selfie en Machu Picchu

Luego del incidente se reforzó la seguridad en el lugar para evitar otro incidente.

El New Indian Express reportó que en los pasados cinco años, 19 personas han muerto en las cascadas de Gokak ya sea por suicidio o por accidente.