Así puedes evitar estar “en línea” cuando entres a WhatsApp

(NOTICIAS YA).- La popular aplicación de mensajería instantánea ya cuenta con una opción para ocultar tu última conexión e incluso para evitar la confirmación de que leíste un mensaje, pero WhatsApp sigue mostrándote “en línea” cuando te conectas.

No te preocupes, existen dos trucos que te pueden ayudar a evitar aparecer “en línea” cuando entres a la aplicación a leer tus mensajes; así no solo podrás dejarlos en visto sin que se den cuenta sino que no sabrán si estas o no conectado.

No importa cuál sea el motivo por el que no quieras aparecer conectado en la aplicación de mensajería, pero sí que hay una forma de hacerlo cambiando un detalle en tu teléfono celular y otra con la ayuda de una aplicación, según detalla el sitio FayerWayer.

Para la primera opción no es necesario descargar e instalar alguna aplicación, tan solo es necesario poner tu teléfono en modo avión antes de entrar a WhatsApp.

De esta manera podrás leer e incluso responder los mensajes sin que el remitente se dé cuenta de que lo dejaste en visto o estas conectado.

Aunque cabe destacar que tu respuesta no será enviada inmediatamente sino hasta que vuelvas a tener conexión a internet, aunque hayas cerrado la aplicación.

La segunda opción es por medio de una aplicación, a la que no podrás acceder si tienes iPhone. “Lectura Privada Para WhatsApp” solo está disponible para Android en PlayStore.

Con esta aplicación podrás utilizar WhatsApp sin aparecer conectado y además podrás manipular la hora en que te conectaste por última ocasión, sin necesidad de cambiar la opción en la configuración.

Sin embargo, al ser una aplicación gratuita está plagada de publicidad, no todo podía ser perfecto.

Cualquiera de estas opciones las puedes utilizar para manipular tu vista y respuesta de mensajes sin la necesidad de eliminar contactos o bloquear a alguien.