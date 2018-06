Indocumentado mató a dos prostitutas y arrojó sus cuerpos a la calle

(NOTICIAS YA).-Un inmigrante indocumentado originario de Honduras, confesó haber asesinado a dos prostitutas, cuyos cuerpos arrojó a las calles de Miami.

Juan Carlos Hernández-Cáseres, de 37 años, enfrenta dos cargos por homicidio por las muertes de Ann Farrin, de 41 años y Neidy Roche, de 39, tras comprobar con pruebas de ADN su relación con ellas, reporta Miami Herald.

El cuerpo de Farrin fue encontrado a tempranas horas del miércoles. Hernández admitió a la policía haberla recogido para ofrecerle pagar por sexo pero se “enfureció” durante el acto, por lo cual la golpeó en su cuello y garganta.

Cámaras de seguridad cercanas al área donde la encontraron, muestran a un hombre saliendo de un vehículo negro, arrojando el cuerpo de su víctima, para luego partir.

El cuerpo de Roche, la segunda víctima, fue encontrado hace tres meses, el 2 de marzo, reporta Nrw York Post. Se detectaron traumatismos en su cabeza y también la habían arrojado a la orilla del camino.

Detectives notaron que ambos feminicidios mostraban rasgos similares, y tras pruebas de ADN, dieron con Hernández.

Las pruebas de ADN del agresor fueron tomadas de un refresco que tomó, aunque no se especifica qué llevó a sospechar de él, solo se mencionan “otras pistas”.

Después de ser cuestionado por las autoridades, Hernández confesó sus crímenes.

Roche no tenía hogar y trabajaba como prostituta, fue ahorcada por Hernández, quien fue visto en las cámaras de seguridad cuando abandonó su cuerpo, mismo que fue encontrado pocos minutos más tarde.

Hernández fue detenido sin derecho a fianza y el lunes se presentó ante la corte. Fiscales buscan la pena de muerte por sus crímenes.

Asimismo, detectives están tratando de encontrar si Hernández está relacionado a otros crímenes no resueltos en la región.

ICE ha presentado una orden de detención migratoria para Hernández, a quien identifican como un “nacional hondureño que se encuentra de manera ilegal en los Estados Unidos”.

Los parientes de Ferrin indicaron que su cuerpo ya fue trasladado a Michigan.

“Ella es una hija, sobrina, y madre que era amada”, declararon los familiares de la víctima, “nos entristece saber lo que le pasó y nos asquea saber que este hombre no tuvo respeto por su vida y tiró su cuerpo al lado del camino. Sin importar el estilo de vida que ella haya decidido llevar, ella no merecía esto y esperamos que (él) sea encarcelado para que no pueda herir a nadie más”.