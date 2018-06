“El miedo de mis hijos era no volverme a ver o a su papá”

(NOTICIAS YA).- Luego de salir a la luz la crueldad de la separación de niños de sus familias inmigrantes en la frontera de México con Texas, una madre hondureña, residente de Tampa, Florida narra su experiencia cuando entró a Estados Unidos con sus hijos.

Filippo Ferretti, reportero de Univision Tampa Bay habló con “María” (para cuidar su verdadera identidad), quien dijo que huyó de su país por la criminalidad de las gangas de la MS-13.

“Duele porque la mayoría de las personas que venimos para acá no es porque somos delincuentes o venimos a hacer cosas mala, hay muchas gangas, muchas maras y a mi hermana la mataron los mareros”, expresó la mujer.

Agregó que cuando cruzó la frontera eran un grupo de 22 personas, se perdieron en el desierto por 17 días sin comida, sin agua y sobrevivieron solo ocho personas.

En relación a sus hijos dijo que sufrieron en el camino por comida, “los separaron, yo siempre le enseñe a mi hijo que siempre estuviera al lado de su hermana para cuiadarla y no se quiso separar de ella. El miedo era que no me puedieran ver a mí o a su papá”.

“María” relató que cuando los separaron, incidente que no sucedió durante la administración de Trump, “los tiraban en el piso, uno encima de otro, les gritaban muy feo. Uno agarra el miedo que lo deporten allí y sus hijos se queden aquí”.

En el video adjunto compartimos la historia completa de “María.