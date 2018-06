Encuentran a mexicano perdido en Rusia: Cuenta lo que pasó

(NOTICIAS YA).- Un mexicano causa gran movilización en Rusia y redes sociales tras pensar que había sido secuestrado.

Francisco Javier Mata Sánchez viajó con un par de amigos para disfrutar del Mundial. El problema es que supuestamente se le vio saliendo de un bar con una mujer rusa identificada como “Alita” quien aseguraban en redes sociales tenía antecedentes penales.

En entrevista para Imagen Televisión, la esposa de Francisco quien se quedó en su casa en San Antonio, Texas, dice que siempre se comunicaba con él y el último mensaje que le envió fue un feliz día del padre ya que tienen una bebé de 10 meses. Tras ese mensaje, ya no supo de él. Alega que los amigos le comentaron que la Rusa estaba muy insistente con él.

Los amigos que no lo vieron en el partido consiguieron el teléfono de Alita quien supuestamente les aseguró que lo regresarían al día siguiente, pero no fue así y ya no contestó. La hermana de Francisco logró comunicarse con él lo escuchó llorando y no pudo hablar y escucho voces.

La publicación más viral fue la de una amiga que junto a una foto de Francisco y la supuesta mujer con la que se fue, mencionó lo siguiente:

“Nuestro amigo Francisco Mata está desaparecido desde el sábado, sabemos que se fue con esta mujer de nombre “Alita” su teléfono está apagado y al comunicarnos con esta mujer se rehúsa a comunicarnos con él al punto que nos bloqueó. Sabemos que algo no está nada bien ya que la última vez que hablo se escuchaba demasiado confundido e incluso llorando. Ya se acudió a las dos embajadas, tanto mexicana como la de Estados Unidos y en las dos solo te piden que dejes información.

Su familia está en México y Estados Unidos desesperados tratando de mil maneras dar con él, les dejó la única foto de la mujer y de Francisco porque con suerte alguien pudo ver algo o nos puedan ayudar a encontrarlo!”

La búsqueda involucró a la Embajada de México en Rusia quien anunció por medio de Twitter que ya se localizó a Francisco, “La Embajada de México informa que el ciudadano mexicano Francisco Javier Mata fue localizado hoy en Moscú. Personal de la Embajada lo visitó para prestar la asistencia consular necesaria; se constató que se encuentra en buen estado de salud”.

En entrevista con Mediotiempo, Francisco comentó que el problema fue que la fiesta continuó. “Me fui de peda, eso es todo. Se me apagó la batería y nunca estuve en peligro”.

Tras preguntarle por la mujer agregó, “ella no me ayudó en nada porque no tenía su contacto, estuve en un departamento durante todos estos días”.