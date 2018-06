Ganadoras del Óscar impiden ataque sexual a una mujer

(NOTICIAS YA).- Meryl Streep y Cher son reconocidas como dos de las mejores actrices de su generación y admiradas por sus melodiosas voces, pero ahora también destacan como defensoras de las mujeres.

De acuerdo con la publicación especializada Nylon, la legendaria cantante Cher habló recientemente sobre la ocasión en que ella y su famosa amiga impidieron que una mujer fuese abusada sexualmente en la ciudad de Nueva York.

LEE: Trump dedica su mañana a defenderse de Meryl Streep

La también actriz dijo al presentador James Corden que todo inició cuando se disponían a ir por un helado en la “Gran Manzana”.

“Salimos y lo primero que vimos fue a un tipo golpeando carros con un ladrillo. Luego, seguimos caminando por la calle y escuchamos gritos”, narró Cher sobre el incidente, del cual se desconoce cuándo sucedió.

“Y dimos la vuelta en la esquina y estaba un hombre gigante arrancándole la ropa a una chica. Y Meryl comenzó a gritar y yo comencé a gritar y empezamos a correr hacia este hombre gigante, y el volteó y comenzó a correr hacia nosotras”, continuó la intérprete de “Believe”.

VIDEO: Así se ve Meryl Streep disfrazada de Donald Trump

Cher agregó que ella y Streep se separaron y el agresor pasó entre ellas, por lo que se dirigieron con la víctima para ayudarla una vez que el atacante ya estaba fuera del lugar.

“Fuimos hacia la chica y toda su ropa estaba rasgada, y estaba sosteniendo su bolso. Y estamos ayudándola, tratando de que luciera como si no hubiese sido atacada y voltea a vernos y nos dice: ‘¡oh mi Dios, fui salvada por Meryl Streep y Cher! Soy actriz y trabajo en un café donde cantamos y todos mis amigos se pondrán muy celosos”, finalizó Cher con la divertida anécdota.

LEE: Meryl Streep hace historia con 20 nominaciones al Óscar

Las amigas han compartido créditos en las cintas “Silkwood” y “Stuck on You” y lo harán nuevamente este verano con el musical “Mamma Mia: Here We Go Again”.