Mueren 3 misteriosamente en piscina de Carolina del Norte

(NOTICIAS YA).- Tres personas murieron luego de permanecer en una piscina se informó este miércoles. Los antecedentes son investigados por las autoridades quienes analizan la recién auditoría de su funcionamiento realizada este mes en Carolina del Norte.

Dos hombres y una mujer fueron localizados sumergidos dentro de la piscina del conjunto de apartamentos Chapel Tower, ubicados en 1315 Morreene road, Durham, Carolina del Norte.

El hallazgo se registró después de las tres de la mañana del martes.

Wil Glenn, vocero del Departamento de Policía de Durham, dijo que las tres personas fueron declaradas muertas en el hospital de la Universidad de Duke, donde fueron trasladados.

Las tres víctimas, de quienes no fueron reveladas sus edades, se encontraban con una cuarta persona quien dijo a las autoridades que todos se fueron a la piscina la noche del lunes pero no regresaron ni respondieron a los llamados de él, publicó The News & Observer.

Una residente de la zona le confirmó a The News & Observer que los fallecidos eran adolescentes y sabían nadar.

Inspección a la piscina

El 8 de junio la piscina de los apartamentos Chapel Tower, fueron inspeccionados y los registros del Departamento de Salud del Condado de Durham afirman que los niveles de los químicos eran normales.

El informe detalla además que la piscina carecía de una protección en las gradas, situación que se investiga.

Khali Gallman, vocero del departamento de salud, publicó en Fox que “están esperando que se complete una investigación del Departamento de Policía, ya que hay mucha especulación, pero nadie lo sabe con certeza lo que pasó”

Antecedentes similares

En agosto de 2017, ABC publicó que un problema mecánico generó una fuga de químicos siempre en el sector de Durham.

40 niños de entre 6 y 12 años fueron afectados en ese entonces con vómitos, enfermedades respiratorias e irritación en la piel y ojos, sin embargo se recuperaron satisfactoriamente.

Prevención revelada por expertos

El Centro para el Control de Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dice que las enfermedades transmitidas en aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tener contacto con agua contaminada, al tragarla o respirarla en vapores o aerosoles en piscinas, jacuzzis, parques acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos o mares.

Las enfermedades también pueden ser causadas por sustancias químicas en el agua o que se evaporan del agua y causan problemas en la calidad del aire en ambientes interiores.

Estas enfermedades incluyen una amplia variedad de infecciones, como gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos, de los ojos y de las heridas, además de diarrea.

Es necesario que después de estar en una piscina te bañes, y si tienes estos síntomas visites a un médico lo más pronto posible.

