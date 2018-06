VIDEO: Corren a Nielsen de restaurante mexicano por separar familias

(NOTICIAS YA).- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, estaba cenando tranquilamente en un restaurante de comida mexicana cerca de la Casa Blanca cuando fue confrontada por varios activistas que le reclamaron por la separación de familias migrantes en la frontera con México.

Kirstjen Nielsen estaba cenando antes de cerrar su día tras defender la polémica política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump, que está separando a niños migrantes de sus padres en la frontera sur del país, cuando fue confrontada por comensales y activistas.

“(El gobierno) utilizará todas las leyes a su alcance” aunque eso signifique la separación de familias, es lo que ha declarado Nielsen en defensa a las estrictas medidas del presidente.

Un día después de sus polémicas declaraciones, la secretaria fue a cenar al restaurante de comida mexicana en D.C. en donde estuvo lejos de tener tranquilidad y terminó por salir huyendo.

“¡Si los niños no comen en paz, usted no come en paz!”, fue uno de los energéticos reclamos, luego de las indignantes imágenes que han circulado de niños migrantes en jaulas tras ser separados de sus familias.

La secretaria dejó de comer antes los incansables reclamos para que dejen de separar a las familias en la frontera, y que luego son enviados a centros que han sido comparados con campos de concentración.

“¿Cómo puede disfrutar de una cena mexicana cuando está deportando y encerrando a miles de personas que vienen acá a solicitar asilo a Estados Unidos?”, se escucha una voz masculina reclamar.

Ante la presión de los reclamos, eventualmente Nielsen no tuvo más que salir del lugar. El video del encuentro fue compartido por un grupo de demócratas y se ha hecho viral rápidamente.

Los manifestantes también la cuestionaron sobre los desgarradores audios que han circulado esta semana, en que niños lloran desconsolados pidiendo a agentes fronterizos que los lleven con sus familiares.

Las polémicas medidas y las condiciones inhumanas en que el gobierno de Trump mantiene a niños migrantes han causado tal controversia que incluso se han dividido las opiniones entre los republicanos y varias ex primeras damas, incluida Melania Trump, que hoy ocupa ese puesto, han criticado las acciones.

Son cerca de 2 mil niños migrantes los que han sido separados de su familia en las últimas seis semanas y son mantenidos tras cercas, que prácticamente son jaulas. Algunos legisladores incluso opinan que en realidad están en una prisión.

Tras la ola de críticas y días de bastante presión, ha destacado que la secretaria de Seguridad Nacional podría estar redactando una posible acción ejecutiva dirigida al presidente para dejar de separar a las familias detenidas en la frontera.