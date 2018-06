Dejan en libertad provisional a violadores miembros de “La Manada”

(NOTICIAS YA).-La Audiencia Provincial de Navarra, misma que en el pasado abril condenara a 9 años en prisión a los 5 sujetos de “la Manada”, grupo de violadores en España, ha dejado en libertad provisional a los acusados, este jueves, en lo que se concreta la sentencia.

José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, permanecían en prisión desde julio de 2016. Pero ahora, con dos votos a favor y uno en contra, reporta El País, la Sala ha optado por excarcelarlos desatando la indignación y creando protestas y marchas en las calles de España.

6 mil euros es la fianza establecida por la Sala, misma que al pagarla le otorgará la libertad a los cinco sujetos quienes protagonizaron el escándalo de abuso sexual de 2016 y cuya corta sentencia desató la ira de miles de personas alrededor del mundo.

De los tres miembros de la Sala, Ricardo González y Raquel Fernandino, votaron a favor de dar libertad a los miembros de “La Manada”. El único que se opuso fue José Francisco Cobo.

González pidió la libertad de los acusados desde el comienzo; Fernardino, en un inicio, votó a favor de la condena de 9 años de los acusados, y rechazó en tres ocasiones las solicitudes de libertad, aunque ahora votó a favor de liberarlos.

Medidas cautelares, sin embargo, fueron establecidas a cambio de la libertad que ahora gozarán los violadores, más allá de la diminuta fianza económica que deberán pagar.

La Manada deberá compadecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano . No pueden, bajo ninguna circunstancia, acercarse a la víctima o entrar a la comunidad de Madrid, que es donde ella vive, no tendrán pasaporte ni podrán salir del territorio nacional sin permiso.

Los cinco sujetos fueron encarcelados en 2016, horas después de ser detenidos por el delito de violación, misma que cometieron en grupo, a una joven de 19 años durante las fiestas de Sanfermines.

Después de los hechos, se dieron a conocer mensajes de audios que los miembros de la Manada se enviaban, donde alardeaban sobre sus crímenes cual si fueran una hazaña.

Los audios sumaron a la indignación que miles sintieron al ser absueltos por el crimen de violación y solo enjuiciados por el de abuso, además de la corta sentencia que se les dictó.

La prisión preventiva en la que se encontraban antes de fijar bien su sentencia, pudo haber significado que pasaran 4 años y medio en prisión antes de dictarles formal sentencia. Esto era lo que muchos esperaban como consuelo ante los hechos.

Ahora, miles de nuevo salen a las calles, miles que piden no olvidar los nombres y rostros de la manada.