Familia de West Virginia recibe al bebé equivocado en hospital

(NOTICIAS YA).- Dos familias de West Virginia, se encuentran molestas luego de que empleados en de un hospital, supuestamente les diera a bebé equivocado.

LEE: Descubren que tienen a bebé equivocado al volver a casa del hospital

El 12 de junio, Crystal y Arnold Jr. Perry, tuvieron a su bebé Dawson Perry, en el hospital Logan Regional Medical Center.

Perry Jr. creía que su hijo era la misma imagen que él.

Sin embargo, cuando la abuela del bebé y una tía llegaron a visitarlo, no encontraron ningún parecido a la familia.

Cuando las mujeres llegaron a visitar al nuevo miembro de la familia, el padre fue por el bebé a la guardería del hospital, el pequeño se encontraba en la misma cuna y la tarjeta de identificación decía “Perry”, por lo que una enfermera le dijo que se trataba de su hijo.

“Estaban diciendo que no tenía ninguna de mis características, y sus ojos azules cuando el día anterior eran marrones, así que pensamos ‘¡hombre! se parece a mí, no puedo creer que no crean que se parece a mí” expresó Perry Jr.