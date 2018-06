Películas a $1.00 durante el verano en Regal Cinemas

(NOTICIAS YA).- ¡A disfrutar este verano en el cine en familia! Regal Cinemas anunció el regreso del “Summer Movie Express”, donde la taquilla será $1.00.

La cadena de cines presentará peliculas clasificadas G (general) y PG (público en general) a las 10:00 a.m. los martes y miércoles.

Increíbles 2: Alertan sobre efectos visuales no aptos para epilépticos

La oferta será hasta el 8 de agosto en cines participantes.

A continuación parte del listado de las peliculas que se presentarán:

The Iron Giant

Curious George

Despicable Me

Ice Age: Collision Course

Storks

Mr. Peabody & Sherman

Despicable Me 2

How to Train Your Dragon 2

The LEGO Movie

Alvin and the Chipmunks

Sing

The Peanuts Movie

The LEGO Ninjago Movie

Ferdinand

The Secret Life of Pets

Alvin & The Chipmunks: The Squeakquel

VIDEO RELACIONADO: