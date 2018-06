Posponen junta para decidir el cierre de varias escuelas en El Paso

(NOTICIAS YA).- El presidente de la mesa directiva del Distrito Escolar de El Paso, Trent Hatch pospone la junta en donde se tomaría la decisión final del cierre de varias escuelas.

Este jueves se tenía programada durante la tarde sin embargo, el superintendente, Juan Cabrera pidió posponer la votación hasta llevarse a cabo otra reunión donde se podría analizar un presupuesto balanceado.

Esto quiere decir que el distrito tendría más tiempo para prepararse con el cierre de más escuelas en un futuro.

Hatch anunció en un comunicado que está feliz de que la administración está trabajando con la asociación de maestros para identificar los gastos y tener un mejor presupuesto.

LEE: LISTA DE LAS 10 ESCUELAS EN EL PASO QUE CERRARÁN SUS PUERTAS

Añadió que los comentarios de los padres de familia se toman en serio, aunque aún se tienen que comprometer con cambios en el tamaño del distrito para garantizar la inversión de estudiantes, maestros y bienestar financiero de EPISD.

El comunicado finalizó mencionando que la administración continuará elaborando planes para la posible transición de los estudiantes y personal, una vez que la junta apruebe el cierre de las escuelas.

Durante la primera de varias juntas para hablar del posible cierre, cientos de personas acudieron con preguntas e inquietudes. La mesa directiva del Distrito Escolar de El Paso escuchó a padres de familia, acerca de la propuesta de cerrar siete primarias durante los próximos dos ciclos escolares.

“¿A qué están jugando? cubrimos todas las necesidades que ellos nos piden, es la mejor que académicamente estamos, es la mejor ubicada, todo tenemos”, María Luisa Lara quien tiene a sus nietas en la primaria Beall.

La propuesta prevé el cierre de las primarias Beall, Moye y Schuster a partir del mes de agosto, y de las primarias Hawkins, Alta Vista, Rivera y Rusk para el ciclo escolar 2019-2020.

LEE: 10 ESCUELAS DE EL PASO ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS

“Estamos por enfrentar una decisión difícil, esto no es fácil para la mesa directiva, ya que discutimos cierres que van a impactar en la calidad educativa que ofrece el distrito”, Trent Hatch, presidente de la mesa directiva.

“De los padres fue shock, enojo, sorprendidos, muchas preguntas y nosotros lo único que les podíamos decir es que vengan a estas juntas, las preguntas no se las podemos contestar nosotros, pero la mesa directiva puede”, Jessica Jáquez Trejo, subdirectora de la escuela Carlos Rivera.

La razón principal de la propuesta, es la pérdida de recursos a nivel estatal, por el déficit de inscripciones que el distrito pierde cada inicio de año escolar.

“Son seis millones de dólares que perdemos cada año. Por los últimos cinco años hemos perdido 30 millones de dólares que hemos perdido, en los próximos diez años eso está programa a seguir hasta ser 60 millones”, Melissa Martínez, vocera del Distrito Escolar de El Paso

LEE: REGISTRO DE NIÑOS INMIGRANTES EN ESCUELAS DE EL PASO

Los presentes, le hicieron saber a la mesa directiva que el anuncio se realizó con poco tiempo de anticipación, ya que los primeros tres planteles se cerrarían el próximo ciclo escolar.

“Las decisiones se hace basadas en lo que la comunidad dice, si nuestra comunidad no habla no opina ni viene, no tienen voz. Les pido que vengan y opinen porque la mesa directiva tomará la decisión en base a lo que la comunidad diga”.

La decisión final se suponía que se tomaría hoy jueves 21 de junio.

Le recordamos que si no puede acudir a las juntas de EPISD, las puede ver a través de http://www.episd.org.