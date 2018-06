VIDEO: Con cámara escondida descubren que maestro les robaba dinero

(NOTICIAS YA).-Hartos de los constantes robos de los que eran víctimas, un grupo de estudiantes decidió instalar una cámara escondida para vigilar y atrapar a quien les había estado despojando de dinero y pertenencias, solo para descubrir que el malhechor era nada menos que su profesor de educación física.

Estudiantes de la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, en Buenos Aires, Argentina, habían estado siendo víctimas de robos durante varios días. Desde objetos personales hasta dinero en efectivo.

La situación era indignante pero todos se convencían de que llegaría sola a su fin. No fue sino hasta que a un estudiante del 7mo grado “le desaparecieron” 1400 pesos argentinos, aproximadamente 50 dólares, que el hartazgo llegó al límite y los alumnos decidieron organizarse para encontrar una solución.

Los alumnos decidieron tratar de atrapar al ladrón e identificarlo, y la mejor manera que pudieron pensar fue instalando una cámara escondida para vigilar lo que ocurría en el salón durante el recreo, y así descubrir al malhechor.

Cuál fue la sorpresa de los alumnos al descubrir que era su maestro de gimnasia quien les había estado robando.

El video, que comenzó a transmitirse de manera viral en WhatsApp, muestra a Matías Rodríguez, el profesor de educación física, entrando al aula y paseándose asiento por asiento mientras revisa las mochilas y bolsos de los estudiantes, abriendo carteras y tomando dinero.

Las imágenes rápidamente se distribuyeron y llegaron a los ojos del mismo ladrón, quien acudió a su cuenta de Facebook para aclarar la situación y ofrecer una disculpa, a sabiendas de que había sido descubierto y no había caso en esconder o negar la verdad.

En un mensaje plagado de errores ortográficos y con serias faltas de coherencia, Rodríguez aceptó su responsabilidad y aseguró que trabajará para enmendar su error, el cual dice haber cometido por estar pasando por “problemas personales”.

“Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”

La escuela, hasta el momento, reporta TN, no ha dado una declaración sobre los hechos, y aunque algunos medios dicen que el profesor ya fue suspendido, no se sabe a ciencia cierta si es el caso o si hay una investigación al respecto.