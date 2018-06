Alerta Amber en Texas: Se busca abuelo que se fue con su nieto

(NOTICIAS YA).- La policía de El Paso, Texas lanza una alerta Amber para dar con el paradero de un señor y su nieto. Se trata de Jesse Monge, de 73 años, y su nieto Jack Monge, de dos años, quienes desaparecieron desde el jueves a las 7:30 de la noche.

Todo indica que Monge, su esposa y el nieto acudieron a Sam’s del 7970 N. Mesa. La abuelita del menor se bajó del auto e ingresó a la tienda. Tras terminar de hacer sus compras, regresó al auto y ya no estaban.

LEE: SUSPENDEN ALERTA AMBER DE BEBÉ QUE SU MADRE FUE HALLADA MUERTA

Las autoridades comentan que a las 8:18 de la noche Monge con su nieto a bordo se van en el auto. La familia se encuentra preocupada especialmente porque Monge sufre de trastorno de estrés postraumático, cáncer, y se siente confundido y desorientado debido a los medicamentos que está tomando.

El día de la desaparición, Jack traía puesto una pantalonera gris y camiseta verde mientras que su abuelo traía pantalones azul claro y la cachucha que aparece en la foto.

LEE: NIÑO DESAPARECIDO ES ENCONTRADO TRAS ALERTA AMBER Y MUERE HORAS DESPUÉS

El vehículo en el que se fueron es un GMC Sierra plateado con placas TX 42XCG como la de la foto.

Noticias relacionadas:

Recientemente los padres de una menor de 15 años pidieron ayuda a las autoridades tras no encontrarla. “Le puse lonche a mi hija para que se fuera a la escuela y ya no la he vuelto a ver”, comentó el padre de la menor, Cutberto Ochoa Medina.

Reportes de asistencia indican que la menor acudió a clases el viernes, sin embargo salió de la preparatoria Eastlake cerca de las dos de la tarde. “Si anda en México haya me la van a vender y la van a vender y no la voy a volver a ver.” Aseguró Ochoa Medina. La familia Ochoa hizo la denuncia tanto en El Paso como en Ciudad Juárez, sin embargo no han recibido respuesta. “Para ellos si no es un muerto o un asalto para ellos no amerita que les este uno llamado”, añadió Ochoa Medina.

Ante la presunta falta de atención de las autoridades en nuestra ciudad, contactamos al departamento de seguridad pública para conocer el protocolo de alerta AMBER.

“Típicamente el AMBER alert es procesado para un menor de 17 años o alguien menor de 13 años, dependiendo en la edad del niño o de la niña hay ciertos requisitos adicionales que se le va a pedir a la agencia que somete la petición” señaló el portavoz de la dependencia Moisés Vásquez.

Según el departamento existen 4 requisitos, el principal es que el menor esté en peligro.

La investigación en torno a este caso continúa los alguaciles no han determinado que Francisca esté en riesgo, a pesar de esto los padres envían un mensaje a la comunidad.

“Que me den razón de mi hija, si es posible que le la detengan, que me la traigan. Que me le devuelvan es todo lo que pido.”

LEE: PADRES DE MENOR DESAPARECIDA CUESTIONAN PROTOCOLO AMBER