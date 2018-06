Nueva carretera interestatal podría llegar a Midland

(NOTICIAS YA).-

La ciudad de Midland podría contar con una nueva carretera interestatal la cual de ser aprobada estaría conectando esta entidad con la ciudad de san angeló.

El congresista Mike Conaway así como con otro grupo de republicanos presentaron la propuesta de expandir la carretera interestatal 14 la cual estará conectando los estados de Luisiana, Mississippi y Texas, según el alcalde de Midland este proyecto estará beneficiando a la economía de Midland en diferentes aspectos.

“Primero traería posibilidades de bodegas así como tener un diferente tipo de comercio si podemos crear una carretera de este a oeste y del norte al sur Midland seria el eje de estos lugares nos ayudaría a crecer y expandir nuestras industrias también podremos contar con nuevas atracciones en Midland”. Jerry Morales, alcalde de la ciudad de Midland.

No obstante con la expansión de esta carretera se podría conectar a bases militares en el estado de Texas así como con otras instalaciones militares en el sur de nuestro país, Morales menciono que aún continua trabajando en este proyecto por lo que se desconoce si la ciudad de Midland estará aportando fondos para este proyecto.

“Los legisladores que entienden el impacto que tendría el trabajar la carretera 14 apoyan esta propuesta aún no tenemos muchos detalles en cuanto al presupuesto no sabemos si el Permian Basin se tendrá que comprometer, Midland Odessa aun no nos comunican eso”.

El congresista Mike Conaway menciono que la construcción de esta carretera beneficiaria la economía asi como el crecimiento de la ciudad de San Angeló y College Station ya que ninguna de estas cuentan con una carretera interestatal afectando así su prosperidad y desarrollo.

“Este es un proyecto de muchos años que estará beneficiando el corazón de Texas a que esta carretera conectara, Luisiana, Fort Hood hasta llegar a la carretera interestatal 20 llegando hasta Fort Bliss también corregirá los problemas de la ciudad de San Angelo y College Station dando acceso a una autopista interestatal”. Mike Conaway, congresista.

Cabe mencionar que aún se desconoce cuál será el presupuesto total de este nuevo proyecto así como cuando será que se comience con la construcción de esta nueva carretera reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.