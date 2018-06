Operadora de Uber autónomo veía “The Voice” durante fatal accidente

(NOTICIAS YA).- La policía de Tempe, Arizona, informó que tienen evidencia que demuestra que el “operador” de seguridad que iba detrás del volante del Uber autónomo iba distraída y reproduciendo un programa de televisión en su teléfono hasta que atropelló fatalmente a una mujer que cruzaba con su bicicleta.

Un reporte de más de 300 páginas emitido por el departamento de policía de Tempe, señala que la conductora, Rafaela Vasquez, de 44 años de edad, estaba viendo el programa “The Voice” antes de que ocurriera el choque.

Los documentos indican que la policía está buscando presentar cargos de homicidio involuntario contra la mujer que operaba el vehículo que atropelló fatalmente a Elaine Herzberg de 49 años cuando atravesaba la calle.

Además del reporte de 318 páginas, la policía reveló material que incluye un video borroso de la cámara corporal de uno de los primeros oficiales en la escena. Uno de los videos captura una conversación del oficial con Vasquez mientras aún está tras el volante.

“El vehículo estaba en conducción automática”, dijo Vazques al oficial.

Uber ha señalado que el interactuar con cualquier dispositivo móvil, incluyendo relojes inteligentes, mientras se opera un vehículo es una ofensa que amerita el despido del operador; además comentaron que informan sobre la política a sus empleados durante el entrenamiento.

La policía obtuvo la información por parte de la compañía Hulu, un servicio para reproducción de programas y películas en línea, que mostró que la cuenta de Vasquez estaba reproduciendo el programa de talentos “The Voice” la noche en la que ocurrió el accidente.

La mujer estuvo reproduciendo el programa por cerca de 42 minutos, terminando a las 9:59, lo cual coincide con la hora aproximada del fatal accidente, señala el reporte.

Un video que ya había sido revelado por las autoridades muestra que momentos antes del accidente la mujer mira constantemente hacia abajo hasta que finalmente se da cuenta que acababa de atropellar a alguien.

El reporte concluye que aunque la víctima no estaba en la banqueta durante el accidente, la operadora no estaba atenta y no tomó el control del vehículo para evitar chocar.