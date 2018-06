VIDEO: Policía despedido por perseguir al novio de su hija

(NOTICIAS YA).- Un policía de Lorain en Ohio, fue despedido luego de una investigación sobre una parada de tráfico que le realizó al novio de su hija.

Según la investigación, la detención de tráfico se debió a un “abuso de poder” por parte del oficial.

Todo sucedido el 16 de abril, cuando el policía John Kovach, realizó una parada de tráfico que los investigadores concluyeron fue una parada “puramente persona”.

Durante el incidente que quedo captado en video, se escucha el dialogo entre el policía y el joven.

Kovach- “Puedes salir”.

Novio de su hija- “¿Para qué?”.

Kovach- “Vas ir a la cárcel”.

Novio de su hija- “¿Para qué?”.

Kovach- “Sal”.

Novio de su hija- “¿Para qué?”.

Kovach- “Siéntate en mi auto”.

Durante la investigación, el oficial les dijo a los investigadores que no aprobaba la relación de su hija y su novio.

La policía dijo que el agente veterano de 26 años de la fuerza, había rastreado la computadora de su hija a la casa de una amiga en el vecindario.

Kovach luego detuvo al coche donde se encontraba el novio de su hija, su hija y una amiga.

Cuando Kovach amenazó con darle una multa a la amiga que viajaba en el auto por no usar el cinturón de seguridad, la chica contactó a su madre quien dijo que iba a llamar al 911.

Mientras tanto, los despachadores estaban intentando enviar a Kovach a un incidente de furia al volante, pero él no respondió a la llamada.

Los investigadores dijeron que Kovach al principio no se dio cuenta que su hija era pasajero en el asiento trasero del automóvil que detuvo, y cuando la descubrió, le ordenó que se bajara del automóvil.

Fue entonces cuando la hija de Kovach lo confrontó sobre el uso de su placa y su uniforme para intimidar a ella y a su novio, para separarlos.

“Sube a mi auto” le dice el agente a su hija.

“No puedes. No me puedes llevar, tengo 18… Tienes que darme una razón, por ley. Papi ¿Por qué me estas empujando? ¿Por qué estas haciendo esto?”, le responde la hija.

“Sube al automóvil” dice molesto Kovach.

La investigación también encontró que Kovach mintió a sus supervisores sobre el incidente. El oficial ahora se encuentra apelando su despido.