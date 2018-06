Atropellan y matan a una niña en SeaWorld San Antonio

(NOTICIAS YA).- Pequeña de cinco años muere atropellada en el estacionamiento de SeaWorld en San Antonio, Texas.

La policía de San Antonio dio a conocer la triste noticia donde confirman la muerte de Michaela Tirado. Según la investigación, Michaela y sus padres salía del parque de diversiones. Ya en el estacionamiento, la menor se alejó de sus padres y quedó debajo de un vehículo.

El conductor de una camioneta blanca no logró ver a la menor y la atropelló. Por el momento no se levantaron cargos en contra de él. No se indica que el conductor haya hecho algo mal.

De inmediato se solicitó la ayuda de un helicóptero para trasladarla a un hospital, pero se canceló ya que Michaela murió en el estacionamiento.

En Facebook, el conductor de la camioneta comentó que el sufrimiento es gigantesco, no había nada que pudieran hacer para prevenir esta tragedia. Sus hijos vieron todo y agrega que nada volverá a hacer igual. El Jeep de la familia se desbarato y mientras lo arreglaban les dieron la camioneta. Decidieron ir a SeaWorld a las tres de la tarde y solo se quedaron por cuatro horas. Mientras conducían a cuatro millas la pequeña golpeó el lado de la camioneta y al salir la vieron abajo. Menciona que la hermana y hermano de la víctima estaban presentes y vieron la terrible escena.

En su cuenta de Facebook continúa publicando su sentir y pide oraciones.

Un niño que también perdió la vida, es un menor de 10 años que al igual que Michaela corrió y quedó debajo de un vehículo.

La Patrulla Estatal de Missouri, dijo que el menor llegó tarde a la parada del autobús, por lo que comenzó a correr para intentar alcanzarlo cuando tropezó y cayó bajo las ruedas. El médico forense del condado Butler, identificó al niño como Zjequalin Cody,quien murió por trauma de fuerza contundente.

El superintendente del distrito escolar, dijo por medio de un comunicado que el conductor del autobús no sabía que Cody, un estudiante de cuarto grado, estaba persiguiendo el autobús.

Según un sargento de la policía, otros niños que se encontraban a bordo cuando sucedió el incidente, fueron transferidos a otro autobús que los llevo a la escuela.El superintendente también agregó que las autoridades están inspeccionando el autobús y que se estableció un centro de crisis en la escuela a donde Cody asistía.

