Ciudadanos de Midland hablan sobre separación de familias

(NOTICIAS YA).-

El día de hoy es reconocido a nivel internacional el día del refugiado por lo que nos dimos a la tarea de salir a las calles de nuestra comunidad para preguntar qué es lo que las personas opinan en cuanto a la separación de familias que se está llevando a cabo en nuestra frontera.

Por las últimas 5 semanas alrededor de 2 mil 300 niños indocumentados han sido separados de sus familias en las diferentes áreas de la frontera por lo que él hace unas horas el presidente Trump firmo una orden ejecutiva para la cual planea evitar la separación de familias. Aun la controversia continúa en cuanto a los niños que ya se encuentran en los centros de detención.

“Siendo una madre de 4 hijos, si tú eres una madre entiendes que tus hijos significan absolutamente todo para ti son tu mundo y uno trata de darles todo lo que ellos quieren no solo económicamente y físicamente pero espiritual y emocional mente y es por eso que esas familias vienen a estados unidos quieren tener una mejor vida para sus hijos”. Samanta Lozano, ciudadana de Midland.

De acuerdo al departamento de salud y recursos humanos son alrededor de 775 dólares lo que requieren los centros de detención por personas fondos que provienen de los contribuyentes para mantener a los niños en estos centros de detenciones temporales es un costo de 298 por noche para mantenerlos juntos padres e hijos centros de detenciones permanentes.

“No creo que importe de donde vengan las personas los inmigrantes son quien hacen nuestra nación fuerte y si tal vez ellos no están siguiendo las leyes pero esa no es una excusa para separar a las familias especialmente los niños pongan a las familias en un centro de detención y manden especialistas a explicar sus opciones”. Norma VIney, Ciudadana de Midland.

Según oficiales aún no está claro como las familias que ya fueron separadas en diferentes centros de detención serán reunidas nuevamente, funcionarios públicos mencionaron que uno de los propósitos de la creación de la ley de 0 tolerancia era evitar que más inmigrantes indocumentados curaran la frontera.

“Creo que es muy feo que personas juzguen y no vean las cosas buenas que vienen de estos inmigrantes por que como lo dije la mayoría de los inmigrantes que vienen quieren una mejor vida y cuando los separan de esta manera los niños no me puedo imaginar que aria si a mí me separaran de mis hijos”.

Según la vicepresidenta del club demócrata del condado Ector el día de mañana comenzara la convención estatal demócrata en la ciudad de Fort Worth donde se estará abordando este como uno de los temas principales seguiremos informando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.