La corte de comisionados del condado Ector recibe a la nueva juez

(NOTICIAS YA).-

La nueva juez del condado Ector llevo a cabo la primera junta del condado bajo su mando es importante mencionar que esta es la primera vez en la historia del condado que una situación así se presenta.

Debbi Hays se convirtió en la primera juez del condado Ector que no cuenta con un título universitario en la facultad de leyes por lo que bajo su cargo ella no se encargara de casos criminales, solo podrá encargarse de casos de salud mental y custodias.

Durante esta junta también se aprobó la creación de un comité comunitario de calles.

“Este comité de transportación estará viendo a la infraestructura que se tiene que reparar inmediatamente, con esto les daremos a los residentes del condado lo que en verdad necesitan y que nosotros no vemos, porque lo que nosotros vemos tal vez no es lo que los ciudadanos en verdad necesitan”. Evans Kessey, Director de Calles y caminos.

Durante la presentación de Kessey, algunos comisionados no estuvieron de acuerdo en cuanto a la creación de este comité mencionando que miembros de la comunidad podrían tomar ventaja de esta situación para reparar secciones que solo a miembros del comité les interese.

“Me preocupa que la creación de este comité sea una forma en que los comisionados de desliguen de las necesidades de sus precintos y su comunidad, yo no quiero que mi gente me llame y les tenga que decir o sabes que tienes que llamar a este comité sobre lo que necesitas”. Greg Simmons, comisionado precinto 2.

El comisionado Eddy Shelton menciono que la creación de este nuevo comité podría ser benéfica para el condado ya que esta entidad estaría recibiendo información por parte de la comunidad sin ningún costo extra de contratar a compañías privadas para recaudar este tipo de información.

“Cuando se forma un comité esas personas trabajan mucho en su meta entonces ellos vendrán con nosotros a presentarnos sus hallazgos y no tendremos el presupuesto para hacerlo entonces no habrá punto para ese comité me gustaría esperar a saber si el impuesto de venta es aprobado para así después poder crear este grupo”.

Según el director de calles y caminos aún no se conoce quien será parte de este nuevo comité ni cómo será compuesto aunque se planea que al menos un miembro de la corte de comisionados pueda participar en este nuevo concilio reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.