Toys R Us cerrará el resto de sus tiendas en EE.UU. el viernes

(NOTICIAS YA).- El minorista de juguetes Toys R Us, muy pronto será solo un recuerdo de infancia para muchos compradores, luego de que esta semana se anunciara que cerrara el resto de sus tiendas a más tardar el viernes de esta semana.

Después de anunciar sus ventas de liquidación en las tiendas de EE.UU. en marzo, ahora Toys R Us se encuentra en su etapa final de la quiebra. Todas las tiendas Toys R Us y Babies R Us, estarán cerradas para el viernes 29 de junio, según anunció el minorista de juguetes.

Los descuentos actuales varían según la ubicación de la tienda, pero la mayoría tienen rebajas de 50 a 70 por ciento o más. Es importante tener en cuenta que la tienda ya no acepta tarjetas de regalo y ha descontinuado cupones y su programa de puntos de recompensa.

Toys R Us, se declaró en bancarrota en septiembre del 2017, con la esperanza de recuperarse.

Sin embargo, las terribles ventas de navidad lo dejaron en soporte vital. La cadena tenía 735 tiendas operando a lo largo del país, cuando anunció sus planes para cerrar en marzo.

La compañía de 70 años continuará abierta en otros países como Canadá.

Además de la competencia de grandes minoristas como Amazon, Toys R Us fue condenado por una gran deuda insostenible que se produjo después de haber sido tomada en privado por KKR, Bain Capital y la firma de bienes raíces Vornado en el 2005.

Algunos empleados han estado organizando protestas, luego que según ellos no se les pagó la indemnización después de perder sus trabajos.

Los 31,000 empleados estadounidenses recibieron solo un aviso de 60 días, según lo exige la ley federal.

En este momento, los compradores encontraran grandes descuentos, pero poca mercancía en los estantes de las tiendas restantes.

Una gerente de una tienda en Florida, expresó que las tiendas están en su mayoría vacantes, y que solamente en su tienda aún hay aproximadamente 45 empleados que tendrán que comenzar su búsqueda de trabajo a finales de esta semana.

La industria de juguete, enfrentara una caída en las ventas, tras el cierre de Toys R Us.

Los grandes minoristas como Walmart y Target, ya han superado a Toys R Us en ventas totales de juguetes, pero la cadena es un lugar importante para que los fabricantes de juguetes vendan su línea de productos.

Tanto Hasbro como Mattel, informaron sobre ventas perdidas de decenas de millones cada una en el primer trimestre debido al cierre de Toys R Us.

Toys R Us, también dijo que esta intentando de encontrar nuevos inquilinos para sus establecimientos.