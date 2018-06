VIDEO: Oficial canino da reanimación cardiopulmonar y revisa al paciente

(NOTICIAS YA).- Poncho, un agente canino es el protagonista de un video compartido el pasado viernes por el Departamento de Policía de Madrid y pronto se hizo viral pues muestrta al perrito realizando una operación de vida o muerte, la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Poncho, es muy obediente y excelente oficial dicen los agentes de Madrid, está entrenado para todo, incluso para no dejar morir a nadie.

VIDEO: Residentes de Las Vegas se unen para salvar vidas

El video que ha dado la vuelta al mundo en menos de 48 horas ha conseguido más de 190 mil reproducciones.

En la simulación del agente desmayado, se observa como Poncho sale corriendo e inmediatamente realiza la RCP, el oficial canino es tan detallista que hasta verifica la respiración de la supuesta víctima, salta todas las veces necesarias hasta que se da cuenta que el peligro ha pasado y la persona inconsciente se pone de pie.

VIDEO: Salvavidas de San Diego consideran serpararse de Departamento de Bomberos

Los oficiales afirman que al enseñar a los oficiales caninos a actuar adecuadamente se logran muchas cosas, entre ellas salvar vidas en el momento oportuno, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Juan Sena asegura que el perrito ama a su dueño y no lo iba a dejar morir, pero más allá del amor fue adiestrado para eso y se siente feliz.

VIDEO: Piloto se lanza a un lago para salvar su drone a punto de caer

Seguro el perro amará a su dueño hasta su último aliento. De todas formas aquí practica una RCP no por amor sinó porqué fue adiestrado para eso.

Euro Hernández fue más allá, pues dijo que ojalá todas las personas actuaran así con un sentimiento puro y sin odio.

Los oficiales del Departamento de Policía de Madrid dijeron que Poncho es un oficial que trabaja de una manera excepcional.

¿Qué es un RCP?

La reanimación cardiopulmonar, de acuerdo a Medline Plus es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar.

Es importante saber que aunque el RCP se ve de manera simple, hay que tener en cuenta la postura de los brazos y de las manos al realizar la comprensión y la zona en la que se ejerce la presión, pues en momentos de crisis cada segundo cuenta y un proceso adecuado da oportunidad de seguir procedimientos como choques eléctricos.

Si no sabes técticas o no has recibido entrenamientos nunca hagas un RCP porque podrías empeorar la condición del paciente.