Detallan la angustia que han vivido tras ser separados de sus hijos

(NOTICIAS YA).- Algunos de los padres inmigrantes que ahora viven en un refugio de El Paso, Texas hablaron y detallaron la angustia que han vivido desde que fueron separados de sus hijos.

De los 19 hombres y 13 mujeres liberados el domingo, cinco padres y madres de familia aseguraron que las autoridades los engañaron, al prometerles que verían a sus hijos en este refugio de la ciudad.

“Quería hablar con él pero él está enojado conmigo, él piensa que yo lo abandoné”.

Horas después de haber sido liberados por las autoridades, cinco padres y madres de familia inmigrantes que fueron separados de sus hijos, relataron el proceso que han seguido desde su llegada a la frontera.

“Cuando llegue, me dijeron que si yo sabía que iba a ser separado de mi hija y yo les dije que no, que por qué iban a hacer eso y me dijeron que porque no respete las leyes de este país al ingresar ilegalmente”, comenta “Mario”, quien agregó que su hija cumplió este lunes diez años.

Fue este fin de semana cuando el grupo de 32 personas llegó a uno de los albergues de “Casa Anunciación” en el centro de El Paso. En conferencia de prensa, una de esas madres mencionó el sentimiento que le causó al momento de que autoridades, la catalogaron como una criminal, por llegar sin documentos a este país.

“Muy discriminado porque no somos criminales, solo somos personas con deseos de superarnos, personas trabajadoras, decentes, si fuéramos criminales no viniéramos con nuestros hijos”, “Iris”, madre hondureña separada de su hijo.

Miembros de la organización les han brindado un refugio y asesoría legal para poder reencontrarse con sus hijos.

“Lo que vamos a intentar hacer es intentar ayudar a todas esas familias para que puedan reunificarse con sus hijos lo más pronto posible. Muchos de ellos se van a ir por otro lado de Estados Unidos, vamos a buscar ayuda en estas ciudades donde se vayan para que le ayuden legalmente por su caso de inmigración”, Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.

Los padres de familia provienen de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. La mayoría, no saben en dónde están sus hijos y los que saben, carecen de recursos para reencontrarse con ellos.

“¿Tiene algún mensaje para el presidente?”, “que Dios lo perdone por lo que ha hecho con todos los padres, es muy cruel, él tuvo una madre y no le hubiera gustado que lo separaran de ella”.

Según datos de la organización “Casa Anunciación”, el promedio de edades de los hijos de estos padres liberados, es de 10 años de edad.

Los padres pueden viajar por el país mientras siguen su proceso legal. Sin embargo, lo hacen con un localizador satelital vigilado por autoridades de inmigración.

Mientras tanto, las autoridades federales han dado acceso al improvisado refugio para niños inmigrantes que ha sido habilitado en el cruce internacional de Tornillo. Un total de 326 menores se encuentran viviendo ahí temporalmente, de los cuales 14 son mujeres, que han sido separadas de los hombres.

Solo 23 de estos niños, han sido separados de sus padres. Los restantes, cruzaron solos la frontera y vienen de países como México, Honduras, El Salvador, Guatemala y otras naciones.

En promedio la manutención de cada niño por día es de 700 dólares.

En conferencia de prensa, Mark Webber, funcionario del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, dice que lo primero que hacen cuando los niños ingresan a un albergue es ponerlos en contacto con algún familiar, algo que se realiza antes de que los niños cumplan 24 horas bajo su custodia.

Este refugio temporal cuenta con un contrato privado de solo 30 días, siendo el 14 de julio su último día de operaciones, aunque pudiera existir la posibilidad de que se extienda este contrato.

Por otro lado, la base militar de Fort Bliss se prepara para recibir a familias inmigrantes que han sido precisamente detenidas por cruzar la frontera. Aun no se conoce cuantas personas estarían llegando a nuestra región y exactamente en qué parte de la base estarían hospedándose.

Además, de Fort Bliss, se tendría previsto que la base aérea de Goodfellow en la ciudad de San Angelo reciba menores no acompañados que han cruzado solos a nuestro país.

