FOTO: Niño con parálisis cerebral muere tras corte de luz en su casa

(NOTICIAS YA).- Un niño con una parálisis cerebral que lo hacia electrodependiente murió en Argentina luego de que la compañía de luz cortara el suministro eléctrico en la casa de la familia.

Un corte de luz de más de 12 horas le costó la vida a Valentino Ladislao, de 5 años.

Valentino era electrodependiente debido a un accidente en el que un vidrio se le incrustó en el corazón cuando tenía dos años, provocándole parálisis cerebral y por lo que dependía de un concentrador de oxígeno.

Fue el pasado lunes cuando la vivienda de la familia, ubicada en el barrio Centenario del municipio de Lomas de Zamora, tuvo un corte en el servicio eléctrico.

“No era la primera vez que nos cortaban la luz por muchas horas. En las otras ocasiones, Valentino había aguantado. Esta vez, no lo logró”, dijo la madre del niño, Mariana Medina.

La desesperada madre no tardó en llamar a Edesur, compañía proveedora del servicio, para informarles que tenía en casa a un niño electrodependiente. Sin embargo, asegura que la respuesta que recibió fue que debido a su deuda no podían darle ninguna información.

La deuda de la familia es de 60 mil pesos, alrededor de 2 mil 200 dólares, pero la compañía asegura que ese no fue el motivo del corte en el servicio.

La familia no lo llevó antes al hospital debido a que los médicos le habían dicho que solo lo llevaran en situaciones extremas “para evitar infecciones intrahospitalarias”, detalla Clarín.

“Tenía un tubo de oxígeno, que no es lo mismo que el concentrador, pero me imaginé que con eso iba a superar las horas sin luz”, dijo la madre. Pero Valentino no resistió y dejó de respirar por la noche, fue entonces cuando lo llevaron al hospital pero ya estaba muerto.

El padre de Valentino, Mauro Stefanizzi, dice que están esperando los resultados de la autopsia para iniciar acciones legales en contra de Edesur.

Ante la lamentable pérdida, la compañía de luz asegura que no se cortó el suministro por la falta de pago sino por obras programadas en la zona.

En Argentina existe una legislación que protege a personas electrodependientes, vigente desde el año pasado y que garantiza el servicio eléctrico gratuito en sus hogares.

Sin embargo, para ser beneficiarios es necesario inscribirse en el Registro de Electrodependientes, que obliga a la empresa a bonificar el consumo eléctrico y entregar al hogar una fuente alternativa de energía.

Pero la madre de Valentino desconocía los detalles de la legislación y no había iniciado el trámite para inscribirse.