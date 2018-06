Lo acusa de “violador” y actor de Televisa supuestamente la golpea

(NOTICIAS YA).- Dos actores de Televisa se enfrentan en un evento político. Los protagonistas de la discusión son conocidos principalmente por su participación en el programa “Como dice el dicho”.

Elisa Vicedo decidió contar todo sobre la agresión y supuesto abuso sexual por parte de Eduardo Carbajal.

De acuerdo a las declaraciones, Elisa fue violentada sexualmente por el actor hace dos años cuando ella era menor de edad. Elisa decidió denunciarlo después de que tenía que participar en una obra de teatro con Carbajal. En ese momento le contó a productores lo que había pasado.

El problema incrementó cuando los dos se vieron en un evento del diputado local por el distrito 17 de la Benito Juárez.

Elisa dice que al verlo, se puso extremadamente nerviosa y de inmediato se alejó y habló a su padre para que fuera por ella. Ya en el lugar, su papá y una amiga la convencieron que debía vencer el miedo y dejar de escapar. Fue entonces que se acercó a Carbajal y le reclamó diciéndole que era “un violador”.

Tras la discusión, Carbajal supuestamente la golpeó en el ojo izquierdo y después escapó.

Por el momento no se sabe nada de Carbajal, mientras que el productor de Como die el dicho, mencionó, “Yo como productor y director de Como dice el dicho, he trabajado con los dos y por supuesto espero que, de ser cierto, el peso de la ley le caiga a Eduardo, ya no podemos permitir esto, que lo castiguen como debe de ser”.

Nueva información: Luego de que en redes sociales circularan diversas imágenes de la agresión que sufrió la actriz Elisa Vicedo supuestamente a manos de su colega Eduardo Carabajal, al encontrarse en un evento del también actor Emmanuel Duprez en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, el artista conocido por su labor en el programa ‘Como dice el dicho’ ha dado su versión al respecto.

Durante la entrevista que Carabajal ofreció en el programa “De Primera Mano”, explicó: “este señor se presenta como papá de la niña Elisa, (…) me empieza a jalar, me lleva por un camino alejándome del grupo donde se estaba realizando el evento, golpeándome, diciéndome cosas fuera de contexto, faltándome al respecto verbal y físicamente, a la cuarta o quinta ocasión que el señor seguía con esa situación física hacia mí yo tomo una postura de defenderme (…) lo que hago yo es aventarlo, cuando esta niña venía detrás de él, gritoneando no sé cuántas barbaridades, y el señor no sé que hace, se tropieza con su hija y él mismo golpea a su hija, ya sea con su cabeza o cuando se caen al piso”.

Al ser cuestionado por el dicho de la actriz, quien lo señala como violador, Eduardo manifestó: “pregúntaselo a ella porque la verdad es una mentira tan grande del tamaño del planeta, o sea está tergiversando todo, hubo una situación de trabajo, ella fue contratada para un trabajo hace dos años, durante los ensayos comenzamos a conocer la personalidad de ella, llegaba tarde, no se aprendía el texto, llegaba mal físicamente, se desmayaba, no comía bien, luego aumentaba mucho de peso, bajaba de peso, nos confesó ella de viva voz ‘tengo problemas de bulimia, tengo problemas de anorexia, mi mamá se quiso suicidar, yo también soy suicida, tengo tratamiento psicológico’, y ahora resulta que una persona que está totalmente fuera de una realidad, incoherente, que no está en sus cinco sentidos, toma una actitud de acusar de esta manera”.

Afirmando que tiene una carrera de 18 años en la que únicamente se ha dedicado a trabajar y a prepararse, Carabajal desestimó las acusaciones de Vicedo, quien asegura que él la violó hace más de dos años cuando colaboraron juntos en un proyecto teatral.

Eliza comenta que no quería denunciarlo ya que no vio apoyo a Karla Souza. Aunque recordemos que Televisa anunció que rompió toda relación con el director Gustavo Loza, sospechoso de haber abusado sexualmente de la actriz Karla Souza. La artista de How Get Away With Murder reveló su experiencia en CNNcon Carmen Aristegui y la televisora mexicana hizo sus conjeturas para tomar acciones.

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, dice el comunicado.

Souza, actriz mexicana, relató en el programa Aristegui de CNN emitido el lunes, cómo fue blanco de acoso sexual durante una filmación por parte de un director, sin señalar a nadie específicamente por nombre. Meses antes, Souza dijo en un programa de una emisora radial mexicana que había sufrido experiencias de hostigamiento sexual pero no dio mayores detalles.

