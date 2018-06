Se registra primer caso de humano infectado por virus Keystone

(NOTICIAS YA).- Fue confirmado el primer caso de una persona infectada con el virus Keystone, el cual es transmitido por mosquitos.

De acuerdo con NPR, investigadores de la Universidad de Florida indicaron que un joven de 16 años en el centro norte del estado acudió a Emergencias en agosto de 2016, sufriendo de fiebre y un salpullido severo.

La visita del joven al hospital se dio en el marco del brote de zika en Florida y el Caribe. Los doctores no podían determinar su padecimiento tras realizarle pruebas del zika y otros virus.

“No podíamos identificar lo que estaba sucediendo. Lo analizamos desde todos los enfoques estándar y, literalmente, tomó un año y medio de tenaz trabajo en el laboratorio para descubrir cuál era el virus”, explicó J. Glenn Morris, director del Instituto de Patógenos Emergentes de la citada universidad.

VIDEO: Alertan sobre actividad de mosquitos y qué se debe hacer

Los hallazgos de la investigación fueron publicados este mes en el diario “Clinical Infectious Diseases”.

Este virus fue descubierto en Estados Unidos en 1964, cuando investigadores científicos lo aislaron a partir de mosquitos en Keystone, Florida. Ha sido encontrado en especies animales desde Texas hasta la bahía de Chesapeake, en los estados de Maryland y Virginia, según la misma institución.

LEE: Las 50 ciudades con más mosquitos en Estados Unidos

El virus es propagado por el mosquito Aedes atlanticus, similar al Aedes aegypti, que propaga el zika. Cabe destacar que, hasta el momento, no hay una forma segura y rápida de detectar el virus en humanos.

LEE: Confirman primer caso de virus del Zika transmitido sexualmente

Muchas personas podrían estar contagiadas, asegura Morris.

“Aunque el virus no había sido encontrado antes en humanos, la infección podría ser bastante común en el norte de Florida. Es una de esas situaciones en las que, si no sabes cómo buscar algo, no lo encontrarás”, consideró.

El virus causa salpullido y fiebre ligera en los humanos. El joven de 16 años no mostró signos de encefalitis (inflamación del cerebro), pero el de Keystone está considerado dentro de un grupo de virus conocidos por causar encefalitis en varias especies, incluyendo la humana, mencionó el investigador John Lednicky.