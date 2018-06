Mamá dispara a joven que viajó de Nueva Zelanda a ver a niña de 14 años

(NOTICIAS YA).- Un hombre conoció a una niña por medio de una plataforma de red para juegos llamado Discord, él residente de Nueva Zelanda y ella en Estados Unidos, por lo que voló más de 7 mil 794 millas para conocer a la chica el pasado viernes de quien según las autoridades se obsesionó.

Cuatro meses de contacto por medio de la red de juegos bastaron para que él tomara su decisión personal de viajar de Nueva Zelanda a Los Ángeles y de ahí hacia Virginia, donde vivía la niña de 14 años.

La madre de la menor le dijo a la policía que la niña ya había rechazado al joven ya que su actitud no era la mejor.

Troy Skinner, de 25 años viajó sin pedir permiso a nadie, llegó a la casa agredir y fue recibido con una pistola de la madre de la menor, dijeron las autoridades.

¿Qué pasó cuando llegó?

El alguacil del condado de Goochland, Jim Agnew, en su reporte oficial narra como Skinner llegó a la casa de la familia de quien no se dio detalles por seguridad para querer hablar con la niña, a quien no conocía, pero al no abrirle la puerta, optó por tomar un ladrillo e ingresar por la puerta del sótano.

La madre de la niña le advirtió que tenía una pistola y que no entrara, pero al joven no le importaron las amenazas y entró a la fuerza.

Subió a la terraza de la casa y posteriormente empezó a quebrar los vidrios, se dijo que el joven enloquecido nunca tuvo relación con la niña, es más era solo un compañero de juegos, pero él se obsesionó con ella o su forma de jugar en Discord, dijeron las autoridades a WTVR

La madre de la menor al ver que Skinner rompió todos los cristales de la casa y venía sobre ellas, le disparó dos veces dentro de su propiedad, entre ellos un impacto en el cuello, por lo que al llegar las autoridades el joven fue trasladado a un centro asistencial.

Al joven se le había visto con un cuchillo, un spray pimienta y una cinta adhesiva, informó el Richdmond Times.

Se desconoce para qué tenía todos los instrumentos antes mencionados.

Sobre el estado de salud de Skinner no se dieron mayores detalles, pero era evidente todo el daño dentro de la casa y autoridades dijeron que los disparos fueron en defensa propia.

No se han levantado cargos por el momento, ya que el FBI investiga el caso. Vecinos dijeron que Skinner podría haber matado a madre e hija si la mujer no se hubiese defendido como lo hizo.

