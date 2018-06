A los policías les quitan las armas y les dan resorteras para defenderse

(NOTICIAS YA).- Los policías mexicanos del municipio de Alvarado, en Veracruz, ahora patrullan y vigilan las calles armados con una resortera y piedras de bajo calibre para defenderse y tratar de arrestar a los delincuentes. El gobierno del estado de Veracruz determinó desarmar a los agentes luego de que aún no acreditan los exámenes de control y confianza.

De los 130 policías con los que cuenta Alvarado, solo 30 están acreditados y la Policía Estatal deberá patrullar mientras los agentes municipales acreditan los exámenes que iniciarán hasta el 2 de julio.

El desarme ha provocado un conflicto de seguridad con tintes políticos pues el alcalde Bogar Ruiz Rosas hizo viral un video en el que convocó a los agentes policíacos de Alvarado, Veracruz para entregarles su resortera oficial de colores brillantes y una bolsa de piedras pequeñas para poder disparar.

Bogar dio un discurso en el que explicó que se trataba de un movimiento político pues el gobernador y él son de partidos diferentes. “Nos queda muy claro que es algo totalmente político. Y que realmente pues tenemos que estar preparados para hacer nuestro trabajo profesional como ustedes lo vienen desempeñando. EL día de hoy se hizo la entrega de resorteras para aquí nuestra policía municipal ya que el ciudadano gobernador tomó la decisión de llevarse todo el armamento”, dijo.

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz está por terminar su gestión de dos años en los que se dedicó a investigar y encarcelar a Javier Duarte del Partido Revolucionario Institucional. De ahí que Bogar asegure que se trate de un movimiento político a menos de 5 días de las elecciones del primero de julio en México.

“Estamos totalmente de acuerdo, esta policía es una policía nueva que apurados se están integrando y están en un proceso de psicología y también de adiestramiento. Se nos hace muy raro que a una semana de las elecciones el ciudadano gobernador tome esta decisión. Tengo conocimiento que no solo va a ser Alvarado, ya amenazó que van a ser otras ciudades que no coincidimos con el partido que él milita. Pero tenemos una mejor arma que esta, la credencial de elector”, aseguró el alcalde Bogar reconociendo que sabe que los policías no acreditan los exámenes de confianza pero pidiendo que haya otros esquemas para cumplir.