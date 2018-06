Brote de Salmonella por cereal Honey Smacks de Kellogg´s

(NOTICIAS YA).-Un brote de salmonela que afectó a 73 personas en 31 estados se ha relacionado con el cereal Honey Smacks de Kellogg’s, dijeron el jueves los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

La compañía Kellogg dijo el jueves que retiraba voluntariamente cajas de 15,3 onzas y 23 onzas del cereal con una fecha de “caducidad” desde el 14 de junio de 2018 hasta el 14 de junio de 2019, según un comunicado.

De acuerdo a CNN, las enfermedades del brote comenzaron del 3 de marzo al 28 de mayo, dijeron los CDC. La mayoría de los brotes ocurrieron en California, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania.

El CDC dijo que 24 personas han sido hospitalizadas. No se informaron muertes.

Según el diario web El Universal, Kellogg’s, Waltmart y Sam’s Club en México informaron que se realizó el retiro total de los cereales también en este país.

LEE: Más estados afectados por brote de salmonela en melón

Según la evidencia epidemiológica, es probable que el cereal Honey Smacks de Kellogg’s sea la fuente del brote. La agencia dijo que 30 de las 39 personas entrevistadas sobre los alimentos que comieron en la semana anterior a su enfermedad informaron que comieron cereal frío, y 14 personas informaron específicamente que comieron Kellogg’s Honey Smacks.

Los que se enfermaron informaron que comieron el cereal Honey Smacks más que otro cereal, dijo el CDC.

Después de que el CDC y la Food & Drug Administration se pusieron en contacto con Kellogg’s sobre la enfermedad informada, la compañía dijo que inmediatamente inició una investigación con el fabricante externo que produce el cereal.

LEE: Salmonela en ensalada de pollo mata a 1, enferma a 265 en 8 estados

El producto afectado incluye las siguientes variedades distribuidas en los Estados Unidos, así como una distribución limitada en Costa Rica, Guatemala, México, el Caribe, Guam, Tahití, Saipan y Panamá.

Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA. Honey Smacks. Fuente: FDA.

Según Kellogg’s y CDC esta es la información de las cajas afectados por el retiro:

Honey smacks de 15.3 onzas con código UPC 38000 39103. Honey smacks de 23 onzas con un código UPC 38000 14810.

LEE: Retiran en EEUU 207 millones de huevos por temor a un brote de salmonela

Según los CDC, el uso o consumo de productos contaminados con Salmonella puede provocar una enfermedad grave. También puede producir infecciones graves y, en ocasiones, fatales en niños pequeños, personas débiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunes debilitados.

Los síntomas de la salmonela incluyen fiebre, diarrea y dolor abdominal que comienza de 12 a 72 horas después de la exposición a la bacteria. La mayoría de las personas se recupera en cuatro a siete días.

Kellogg´s está pidiendo a las personas que compraron productos, potencialmente afectados, que lo descarten y se comuniquen con la compañía para obtener un reembolso completo. Los consumidores que deseen obtener más información, pueden llamar al 1-800-962-1413 de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m. ET, así como los sábados y domingos de 10 a.m. – 4 p.m. ET.