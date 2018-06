Activista defensor de víctimas de abuso es arrestado por pedofilia

(NOTICIAS YA).-Activista y defensor de la juventud y de las víctimas de abuso sexual, de día; pedófilo y depredador sexual de menores, de noche.

Joel Davis tiene 22 años y es estudiante de una prestigiosa universidad en los Estados Unidos, Columbia. Su impresionante trayectoria lo ha llevado a definirse a sí mismo y por muchos otros como un “defensor de los derechos humanos” enfocado específicamente en la lucha por acabar con el abuso sexual.

Davis ha dedicado años de su corta vida a proteger a los más vulnerables: a los niños.

Es fundador de Youth to End Sexual Violence, una organización internacional. Ha sido embajador de las Naciones Unidas en su lucha contra la violencia sexual durante conflictos sociales. Formó parte del comité del grupo International Campaign to Stop Rape and Gender Violence in Conflict, un colectivo con más de 5 mil organizaciones y expertos en la materia, alrededor del mundo.

LEE: Epidemia de pedofilia azota a un pueblo donde “el abuso es normal”

Reporta Wahington Post que Davis ha viajado por todo el mundo, codeándose con grandes figuras del activismo social e infantil, como Angelina Jolie. Ha ofrecido charlas sobre su lucha y, según él, fue nominado para un premio Nobel de la Paz.

Davis es, pues, un ejemplo de lucha por los más necesitados. Pero escondía una macabra doble vida.

El martes, tras una operación encubierto del FBI de más de un mes de duración, Davis fue arrestado bajo cargos por distintos crímenes sexuales, incluyendo explotación infantil, provocación sexual de un niño y posesión de pornografía infantil.

De ser encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

Entre el 16 de mayo y hasta el 25 de junio, Davis, de acuerdo a autoridades federales, estuvo intercambiando varios mensajes, videos y fotos de con agentes encubiertos del FBI, todos relacionados a su interés e historial de relaciones sexuales con niños tan chicos como de 2 años.

Davis demostró interés por conocer a una niña de 9 años, una de 8 años y un niño de 2 años, para tener sexo.

Asimismo, en estos intercambios, Davis admitió haber tenido “actividad sexual” con un adolescente de 13 años al cual conoció a través de la aplicación de citas Grindr, ocurriendo en su departamento en Manhattan, en junio.

Davis contaba también con una incontable colección de imágenes explícitas de niños y bebés siendo abusados sexualmente.

LEE: Desenmascaran pandilla de pederastas con cientos de víctimas en décadas

Todo comenzó con un comentario en una página de fetiche sexual en internet, cuando un agente del FBI se encontraba cazando a un depredador.

Davis, cuyo nombre de usuario era “yngperv22” (pervertido joven de 22 años) cayó en la trampa.

Davis platicó sus experiencias con el agente durante semanas, contándole que había tenido encuentros sexuales con un niño de 9 meses, una niña de 6 años y un niño de 7 años. Todo esto acompañado de una serie de perturbadoras imágenes de abuso sexual. Aseguraba que contaba con muchas más “principalmente de bebés”.

LEE: Niño de 10 fue obligado a tener sexo con su mamá y posar desnudo

Las autoridades encontraron que Davis contaba con muchas imágenes de pornografía infantil en su celular.

Para agentes del FBI, las actividades en su vida doble demuestran la hipocresía con la que llevaba a cabo su supuesta lucha por los más vulnerables.

Tras la presunta nominación al premio Nobel, Davis reveló que en su vida ha sufrido abuso sexual.

Se encontraba trabajando en una novela sobre los efectos del trauma en una relación, llamada “Benevolencia”.